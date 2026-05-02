100 مليون صحة.. يوم طبي لكبار السن والكشف على 80 مواطنا بالشيخ زايد في الإسماعيلية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية يومًا طبيًّا مجانيًّا لكبار السن، داخل مركز خدمات البريد بحي الشيخ زايد، بناءً على توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بفئة كبار السن وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن فعاليات اليوم الطبي جاءت ضمن خدمات مبادرة "١٠٠ مليون صحة" واستهدفت تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للمواطنين والموظفين بالمجان بالتعاون مع وحدة مكافحة التدخين بالمديرية وذلك بالتنسيق مع مدير مركز خدمات البريد.

وأضافت الدكتورة هبة جودة، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن الحملة استفاد منها ٨٠ مواطنًا، وجرى توجيه الحالات التي تحتاج متابعة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية لاستكمال العلاج، مع تعريف المواطنين بخدمات مبادرات "١٠٠ مليون صحة".

وشملت الفعاليات إجراء فحوصات قياس السكر، ضغط الدم، تحليل الدهون، وظائف الكلى، وحساب مؤشر كتلة الجسم، مع إحالة الحالات التي تحتاج متابعة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت دكتورة وسام سمير مدير وحدة التدخين إلى أن اليوم الطبى تضمن تنفيذ جلسات توعية فردية للمدخنين من كبار السن، تم خلالها مناقشة الطرق السليمة للإقلاع عن التدخين وأضراره الصحية، مع تعريفهم بالخط الساخن لعيادة الإقلاع عن التدخين، وتوزيع مطبوعات توعوية "فلايرز" عليهم.

وأكدت مديرية الصحة بالإسماعيلية استمرار جهود خدمات المبادرات الرئاسية بالكشف المبكر وأن صحة المواطنين تظل أولوية قصوى للدولة المصرية مع استمرار المبادرة وتوسع نطاقها لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة والوصول إلى المزيد من الفئات المستهدفة بكفاءة وفاعلية.