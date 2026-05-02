غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في قضاء بنت جبيل في لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستهداف غارات إسرائيلية لعدة مناطق في قضاء بنت جبيل في لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال الإسرائيلي جدد إنذارات الإخلاء لبلدات في الجنوب اللبناني كما سبقها إنذار للإخلاء شملت ما يزيد عن 9 من البلدات والقري اللبنانية، مشيرا إلى أنه يتم تفريغ الشعب اللبناني من بلدات واسعة وليست شوارع أو قرى فقط.



وأشارت أبو شمسية، خلال رسالة على الهواء، إلى أن بعد هذا الإخلاء سيكون هناك نية إسرائيلية باستمرار غارات جوية على لبنان، متخطية قرار وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أنه لا يوجد أي خطوط حمراء من الجانب الإسرائيلي فالإحتلال يستمر في شن غاراته على الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن الحرب في لبنان مستمرة حتى بعد اخطار المستوى السياسي للمستوى الأمني بعدم استخدام الغارات الجوية إلا حين يلاحظ الجيش وجود عناصر لحزب الله، موضحا أن هذا هو المبرر لدى الجانب الإسرائيلي في كل بيان له يتحدث فيه عن رصد جماعات حزب الله يعملون في بنى تحتية ومقرات إرهابية في الأراضي اللبنانية.

