أعلن جيش الاحتلال، تفكيك أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان أمس، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وشن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي على بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون جنوبي لبنان، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإنذاره لسكان ١٠ بلدات جنوب لبنان بإخلاء منازلهم تمهيدا لاستهداف مواقع لحزب الله فيها.

وقام الاحتلال بغارة من مسيرة على طريق بلدة كفردجال جنوبي لبنان.

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله :نواجه فخا استراتيجيا جنوب لبنان فانسحابنا يعد هزيمة وترامب يمنع تقدمنا.







