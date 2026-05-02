رئيس الوزراء البريطاني: قد يتم حظر بعض المسيرات المؤيدة للفلسطينيين

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقابلة بُثت اليوم السبت إن حظر بعض المسيرات المؤيدة للفلسطينيين قد يكون مبرراً، خاصة عندما تدعو إلى انتشار الانتفاضات.

لكن الحقيقة تقول أن تحرك ستارمر قد يكون نتيجة ضغوط حيت يتعرض زعيم حزب العمال ستارمر لضغوط للتحرك بعد سلسلة من الحوادث التي زعم أنها معادية للسامية، بما في ذلك عندما تعرض رجلان للطعن في ضاحية جولدرز جرين شمال لندن، والتي تضم جالية يهودية كبيرة.

وتعمل جماعات الضغط الصهيونية على استغلال هذه الحوادث في هذا الغرض.

أُودع مواطن بريطاني يبلغ من العمر 45 عاماً، مولود في الصومال، الحبس الاحتياطي عندما مثل أمام المحكمة لأول مرة يوم الجمعة بتهمة الشروع في القتل.

زار ستارمر موقع الهجمات وخدمة الإسعاف التطوعية اليهودية يوم الخميس، وتعرض للاستهجان من قبل بعض السكان الذين اتهموه بعدم بذل ما يكفي لحمايتهم.

كما نددوا بالناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين نظموا مسيرات في المدن البريطانية، والتي بدأت بعد 7 أكتوبر 2023 والتي أعقبها حرب إبادة في غزة.

قال رئيس الوزراء، وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة وزوجته من أصل يهودي، إن عدد من اليهود أخبروه أنهم تأثروا بـ "الطبيعة المتكررة" للاحتجاجات.

وقال لبي بي سي: "أنا مدافع كبير عن حرية التعبير والاحتجاجات السلمية. ولكن عندما تُسمع هتافات مثل "عولمة الانتفاضة"، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.من الواضح أنه ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بذلك".

يشير مصطلح الانتفاضة إلى الانتفاضات المدنية الفلسطينية ضد إسرائيل في الفترة من 1987 إلى 1993 وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

قال ستارمر إنه يريد تشديد الرقابة على اللغة المستخدمة في المسيرات، وأن هناك "حالات" يجب فيها إيقاف بعض الاحتجاجات تماماً.

وأضاف أن المناقشات كانت تجري مع الشرطة منذ فترة حول الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها.

في ديسمبر من العام الماضي، قالت الشرطة في لندن ومدينة مانشستر الواقعة شمال غرب البلاد إنها ستعتقل أي شخص يهتف ب"عولمة الانتفاضة".

قال ستارمر إن الجالية اليهودية في بريطانيا تعتبر الهتاف "خطيراً للغاية".

يوم الخميس، رفعت المملكة المتحدة مستوى الإنذار الأمني ​​إلى "شديد" - وهو ثاني أعلى مستوى - ويعود ذلك جزئياً إلى الهجوم الذي وقع في جولدرز جرين، فضلاً عن التهديد الناجم عن التطرف واليمين المتطرف.

أعلنت الشرطة أنها ستدرس بدقة جميع البلاغات المتعلقة بالاحتجاجات المستقبلية.