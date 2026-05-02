الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز

حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية اليوم السبت بأن ستارمر أصر أيضا على أن المملكة المتحدة يجب أن تتخذ مسارا مختلفا لمستقبلها بدلا من العودة إلى الوضع الحالي، الذي تم اتباعه بعد صدمات اقتصادية، مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد، فيما سعى للتلميح للناخبين بأنه يتفهم استياءهم.

ووجه ستارمر هذا التحذير في مقابلة مع الإذاعة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي)، ردا على سؤال عن التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي حديثه إلى (بي.بي.سي)، قال ستارمر "أعتقد بشكل قوي أن العديد من الناخبين والعديد من الأشخاص بمختلف أنحاء البلاد يشعرون بالإحباط لأنهم لم يلمسوا التغيير الذي كانوا يريدونه في هذا البلد، لقد شهدنا حالة ركود طوال 20 عاما تقريبا".

وأضاف "وسأخبركم لماذا أعتقد ذلك. ذلك نظرا لأنه في كل مرة يكون لدينا أزمة من هذا القبيل، سواء عام 2008 وسواء بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) وسواء كوفيد، تسعى الحكومة حينها للعودة إلى الوضع العادي بأسرع وقت ممكن".

وتابع "لكن العودة إلى الوضع العادي ليست ممكنة، بناء على ذلك لا يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، يتعين علينا اتخاذ مسار مختلف في مواجهة هذه الأزمة".