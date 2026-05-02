مدينة الإنتاج تصدر بيانا تكشف فيه تطورات حريق لوكيشن "بيت بابا 2"

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بقطاع أمن مدينة الإنتاج الإعلامي من السيطرة علي حريق شب صباح اليوم بموقع تصوير مسلسل بيت بابا 2 بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة حيث قامت قوات الحماية المدنية بالانتقال علي الفور لمكان الحريق والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والتعامل الفورى معه حتي تم السيطرة علي الحريق تماما والحد من انتشاره إلي أماكن أخرى ، ولم ينجم عن الحريق وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقد انتقل إلي مكان الحريق عدد من القيادات الأمنية وأجهزة التحقيق المعنية وقيادات مدينة الإنتاج الإعلامي ، وتجري حاليا عمليات التبريد للاطمئنان علي السيطرة علي الحريق تماما ،، وتباشر الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق، وتقدير حجم الخسائر .

تجدر الإشارة إلي أن مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي مصممة بطريقة تفصل الاحياء ومناطق التصوير عن بعضها ،، الأمر الذي يحد من إنتشار أي حريق يحدث إلي المناطق المجاورة .