إلهام أبو الفتح
تسهيلات غير مسبوقة.. رئيس البعثة يعلن خطة الداخلية لخدمة 24 ألف حاج قرعة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، اكتمال الاستعدادات الخاصة بتنظيم حج القرعة لهذا العام، مشيراً إلى بدء تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 مايو إلى المدينة المنورة، و7 مايو إلى مكة المكرمة.

وأكد أن الاستعدادات جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم تجهيز حزمة من الخدمات المتميزة التي تُقدم لأول مرة لحجاج القرعة، تشمل رعاية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تطوير منظومة الإقامة والنقل وشحن الحقائب، وزيادة عدد العيادات الطبية، بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن.

وأوضح أن إجمالي عدد الحجاج هذا العام يبلغ نحو 24 ألفاً و525 حاجاً من بعثة القرعة، وقرابة 12 ألفاً من بعثة التضامن، و40 ألفاً من بعثة السياحة، مشدداً على التنسيق الكامل بين البعثات الثلاث لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

وفيما يتعلق بتطوير خدمات الإقامة، أشار إلى نجاح البعثة في حجز مقار مميزة بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتيح للحجاج أداء الصلوات بالحرمين الشريفين بسهولة. كما تم التعاقد على 16 فندقاً بمكة في منطقتي إبراهيم الخليل وأجياد، بحد أقصى 800 متر من الحرم، إضافة إلى 4 فنادق بالمدينة المنورة تطل على المسجد النبوي.

وفي الجانب الطبي، تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير رعاية متكاملة، تشمل تجهيز 15 عيادة بمكة و3 بالمدينة، إلى جانب فرق طبية متخصصة لمتابعة الحالات، خاصة كبار السن، داخل مقار الإقامة.

كما تم تعزيز منظومة الوعظ الديني بالتعاون مع وزارة الأوقاف، من خلال توفير 22 واعظاً و4 واعظات لمرافقة الحجاج والإجابة على استفساراتهم على مدار الساعة، وتنظيم ندوات يومية للرجال والنساء.

وفي إطار تحسين الخدمات الغذائية، سيتم توزيع وجبات جافة فور الوصول، وأخرى خلال التواجد بمكة والمشاعر المقدسة، مع تقديم وجبات ساخنة خلال يوم عرفة وأيام التشريق، تتضمن عناصر غذائية متكاملة.

أما على صعيد الخدمات بالمشاعر المقدسة، فقد تم تطوير مخيمات عرفات ومنى، وتزويدها بمراوح وتكييفات عالية الكفاءة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مع توفير أماكن جلوس مريحة ومشروبات باردة وساخنة على مدار اليوم. كما تم لأول مرة تركيب شاشات عرض داخل المخيمات لنقل خطبة عرفات، إلى جانب الإذاعة الداخلية.

وفي منى، تم اختيار موقع قريب من جسر الجمرات، مع تجهيز المخيمات بالكامل وتزويدها بأنظمة ترقيم وألوان لتسهيل الحركة، إلى جانب التعاقد مع شركات للحراسة والنظافة.

وبالنسبة لمنظومة النقل، تم التعاقد مع شركة كبرى توفر حافلات حديثة مزودة بتقنيات تتبع وأماكن راحة، مع توفير 522 حافلة حديثة، بالإضافة إلى حافلات احتياطية، وتخصيص وسائل نقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم استحداث نظام متطور لشحن الحقائب، بحيث يتم توصيلها مباشرة إلى فنادق الحجاج دون انتظار بالمطارات، في خطوة تستهدف تقليل المشقة على الحجاج.

وأشار إلى تطبيق نظام “المسار الواحد” هذا العام، حيث يسافر جزء من الحجاج إلى المدينة ويعود عبر جدة، والعكس، مع تخصيص مكاتب استقبال بالمطارات السعودية لتسهيل الإجراءات.

وشدد على ضرورة التزام الحجاج بالوزن المحدد للحقائب، واصطحاب الأدوية بوصفاتها الطبية، مع ارتداء بطاقة “نسك” والأسورة التعريفية، للحفاظ على سلامتهم وسهولة التعرف عليهم.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن اختيار عناصر البعثة تم بعناية من بين الأكفأ، مع تدريبهم مسبقاً على التعامل مع مختلف المواقف، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة، داعياً الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب التزاحم أو أي سلوكيات قد تؤثر على سلامة الجميع.


 

