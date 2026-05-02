المصرية للمطارات تنفي حظر استخدام الكراتين..وسنقاضي مروجي الأخبار الكاذبة
إبراهيم سعيد يشكر الصحفيين على حضور جنازة والدته: محدش هيضايقكم أنتم إخواتي
هل يجوز كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء قبل الوفاة؟
رويترز عن مسئول إيراني: مقترحنا الذي رفضه ترامب يقضي بفتح مضيق هرمز قبل المحادثات النووية
صرخة انتصار تحولت إلى ظاهرة عالمية.. ما قصة احتفال كريستيانو رونالدو؟
الإمارات تدعو لكثرة الإنجاب وتعدد الزوجات لزيادة النسل..اعرف التفاصيل
قبل ما تشتري.. هل البطيخ آمن أم مسرطن؟ خبراء يكشفون الحقيقة الكاملة
الجزائر.. قرار بحضور 70 ألف مشجع لاتحاد العاصمة بمواجهة الزمالك
بالأسلحة البيضاء.. القبض على 11 أجنبيا تشاجروا بأسوان
لحظة لن أنساها.. الأسطى هبة عبد الرحمن تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي
جسم مشبوه يقترب من سفينتين غرب ميناء المكلا بساحل اليمن
فتح مضيق هرمز قبل المفاوضات النووية.. تفاصيل مقترح إيراني رفضه ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

صرخة انتصار تحولت إلى ظاهرة عالمية.. ما قصة احتفال كريستيانو رونالدو؟

أمينة الدسوقي

من الملاعب الأوروبية إلى المدرجات العالمية، أصبح احتفال "Siuu" علامة مسجلة باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يكتفي بتحطيم الأرقام القياسية، بل نجح أيضا في صناعة واحدة من أشهر الحركات الاحتفالية في تاريخ كرة القدم.

من لحظة عفوية إلى أيقونة عالمية

رغم الانتشار الواسع لهذا الاحتفال، فإن قصته بدأت بشكل بسيط وغير مخطط له، حيث أطلق رونالدو صرخته الشهيرة لأول مرة خلال فترة لعبه مع ريال مدريد، وتحديدا في مباراة ودية بالولايات المتحدة أمام تشيلسي.

وبحسب تصريحات اللاعب، جاءت الحركة بشكل عفوي بعد تسجيل هدف، حين صرخ بكلمة "نعم" بطريقة حماسية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى احتفال ثابت يكرره في كل مناسبة.

ماذا تعني "Siuu"؟

قد يظن البعض أن الاحتفال يحمل دلالات معقدة، إلا أن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير فـ"Siuu" ليست سوى تعبير عن الفرح والانتصار، مشتق من كلمة "Yes" (نعم)، لكن بأسلوب خاص يعكس شخصية رونالدو الحماسية.

ومع مرور الوقت، أصبح الجمهور جزءا من هذا المشهد، إذ يردد المشجعون الهتاف نفسه في المدرجات، في تفاعل فريد يعكس ارتباطهم بالنجم البرتغالي.

من الكرة الذهبية إلى الملاعب العالمية

بدأ الاحتفال يكتسب زخما كبيرا بعد تتويج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية عام 2014، قبل أن يتحول إلى ظاهرة عالمية يتبناها لاعبون في مختلف الرياضات، بل وحتى الأطفال حول العالم.

وتنقل "الدون" باحتفاله الشهير بين عدة أندية، من ريال مدريد إلى يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد، وصولا إلى النصر، ليبقى الاحتفال ثابتا كجزء من هويته الكروية.

رونالدو احتفال بسيط بمعنى كبير

في حديثه لمنصة LiveScore، عبر رونالدو عن سعادته بالانتشار الواسع للاحتفال، مؤكدا أنه يشعر بالفخر عندما يرى الآخرين يقلدونه، سواء كانوا لاعبين محترفين أو أطفالا.

وأوضح أن بساطة الحركة هي سر نجاحها، إذ تحمل طاقة إيجابية وشعوراً بالانتصار يمكن لأي شخص التعبير عنه.

أرقام قياسية لا تتوقف

بعيدا عن الاحتفالات، يواصل رونالدو كتابة التاريخ داخل المستطيل الأخضر فقد وصل مؤخرا إلى الهدف رقم 970 في مسيرته الاحترافية، بعدما سجله مع النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي.

وبات النجم البرتغالي على بُعد 30 هدفا فقط من تحقيق إنجاز غير مسبوق، يتمثل في الوصول إلى 1000 هدف، ليعزز مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم.

أيقونة تتجاوز حدود اللعبة

لم يعد "Siuu" مجرد احتفال بهدف، بل تحول إلى رمز عالمي يعكس الشغف والطموح والانتصار. ومع استمرار مسيرة رونالدو، يبدو أن هذه الصرخة ستظل حاضرة في الملاعب وذاكرة الجماهير لسنوات طويلة قادمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

ياسمين عز

بعد ثلاثية الأهلي.. ياسمين عز تسخر : كان في بطيخة ما خدتش بالي منها

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

انفجار مخزن ذخيرة يخلف 14 قتيـ.لاً من الحرس الثوري بينهم قيادي عسكري

حركة حماس

حسم وشيك داخل حماس.. انتخابات القيادة تقترب من لحظتها الأخيرة

نرجس محمدي

حاصلة على جائزة نوبل للسلام.. نقل الإيرانية نرجس محمدي من محبسها إلى المستشفى بشكل عاجل

بالصور

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد