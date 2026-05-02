نجم إنبي: حققنا هدفنا بالتواجد ضمن السبعة الكبار.. وكل مبارياتنا كؤوس

قال علي محمود لاعب إنبي، إن فريقه قدم موسمًا محترمًا في بطولة الدوري المصري الممتاز في الدور الأول أو في مجموعة تحديد البطل، مشددًا على أنهم لم يخسروا حتى الآن خلال 4 مباريات، وهذا بسبب تعب واجتهاد الفريق ككل وتوفيق الله سبحانه وتعالى.

وتابع "محمود" في تصريحات للإعلامي أحمد المصري لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المجموعة كلها تعمل بكل قوة على هدف واحد فقط وهو تحقيق مركز جيد يليق بنا وبنادي إنبي، وهو ما أكرمنا الله به عن طريق الظهور بشكل جيد وتحقيق نتائج قوية والتواجد ضمن السبعة الكبار، مؤكدًا على أن هدفهم هو تحقيق المكسب والثلاث نقاط في كل مباراة مهما كان اسم المنافس، وهذا أهم وأكبر دافع للمجموعة خصوصًا في مبارياتنا بمجموعة البطل.

وأضاف لاعب إنبي: طموحنا كان التواجد ضمن السبعة الكبار من بداية الموسم، كابتن حمزة الجمل دائمًا ما كان يتحدث معنا كمجموعة حول الهدف، وأننا لسنا أقل من أي فريق في البطولة، والحمد لله اشتغلنا واجتهدنا وتعبنا وتوفيق ربنا كان معانا في مباريات كثيرة هذا الموسم، مباريات بكل الحسابات كانت صعبة جدًا، لكن الحمد لله الهدف تحقق ودخلنا ضمن السبعة الكبار لإننا كنا مصدقين نفسنا.

وأنهى علي محمود حديثه: نلعب كل مبارياتنا حاليًا كإنها مباريات كؤوس، المباراة أمام الزمالك كانت قوية جدًا، والحمد لله حققنا نتيجة إيجابية مثل مباراة الدور الأول، وهذا يؤكد أننا نستحق التواجد ضمن السبعة الكبار وأن ما حدث ليس صدفة لكنه اجتهاد وتعب لاعبين وفكر وشغل جهاز فني ودعم إدارة، البطولة الموسم الحالي صعبة جدًا، كل الأندية دعمت صفوفها بكل قوة.