مؤتمر أطباء سوهاج يستعرض تطورات قانون المسئولية الطبية

افتتح أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، فعاليات المؤتمر الأول لنقابة أطباء سوهاج، الذي عقد تحت عنوان “جودة الحياة”، برئاسة الدكتور أحمد فوزي، وبمشاركة واسعة من أطباء المحافظة بمختلف قطاعاتهم، إلى جانب عدد من قيادات النقابة العامة ونقابات الصعيد.

وأكد نقيب الأطباء أن المؤتمر يعكس اهتمام النقابة بتعزيز التعليم الطبي المستمر، وتبادل الخبرات بين الأطباء، مشيدا بحسن التنظيم ومستوى المشاركة.

كما ثمّن حضور محافظ سوهاج، ودعمه المتواصل للقطاع الصحي داخل المحافظة.

تطورات قانون المسئولية الطبية

وخلال كلمته، استعرض عبد الحي، أبرز تطورات قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن ما تحقق من تقدم في هذا الملف جاء نتيجة تضافر جهود أطباء مصر، ووقوفهم خلف نقابتهم، بما أسهم في إدخال تعديلات مهمة توازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.

من جانبه، أشاد محافظ سوهاج بجهود نقابة الأطباء، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفعاليات والمؤتمرات الطبية بمختلف التخصصات، بما يسهم في نقل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الطبية، دعما لخطة تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد المؤتمر مناقشة ثلاثة محاور رئيسية عبر جلسات علمية متخصصة، شملت صحة القلب كركيزة أساسية لجودة الحياة، والتحديات الصحية المرتبطة بكبار السن، إلى جانب مرض السكري والتحديات المستقبلية المرتبطة به.

واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع التكريمية، حيث تم تكريم محافظ سوهاج تقديرا لدعمه القطاع الصحي، كما كرّم المحافظ نقيب الأطباء لدور النقابة في دعم الأطباء وتطوير المنظومة الطبية.

وشهد الحفل أيضًا تكريم اسم الراحل الدكتور هيثم محيي رشوان تقديرا لعطائه خلال فترة عمله بالنقابة.

حضر المؤتمر نخبة من القيادات الطبية والأكاديمية، من بينهم عميد كلية الطب، وقيادات مديرية الصحة والتأمين الصحي، إلى جانب عدد من مديري المستشفيات وأعضاء النقابة العامة، في مشهد يعكس تكامل الجهود للارتقاء بالقطاع الصحي في صعيد مصر.