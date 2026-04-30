الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«جودة الحياة».. اللواء طارق راشد ونقيب عام أطباء مصر يفتتحان المؤتمر الأول لنقابة الأطباء بسوهاج|صور

جانب من المؤتمر بسوهاج
جانب من المؤتمر بسوهاج
افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، مؤتمر نقابة سوهاج الأول، بنادي تجديف الشرطة بمدينة سوهاج.

وذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، وعدد من الأطباء والاستشاريين أعضاء النقابة، ومديرية الصحة، وجامعة سوهاج.

أعرب محافظ سوهاج خلال المؤتمر عن تقديره لنقابة الاطباء بسوهاج والقائمين عليها، والجهد المبذول على أرض الواقع، وحث الأطباء على نقل وتبادل خبراتهم العلمية والعملية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

وأكد حرص المحافظة على دعم المؤتمرات الطبية في شتى التخصصات بهدف ثقل و نقل الخبرات إلى أبناءها الأطباء بما يخدم خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة لصالح المرضى.

وقد بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ورحب نقيب أطباء سوهاج خلال كلمته بالمحافظ والسادة الحضور جميعًا.

واشار إلى أن المؤتمر الأول جاء ليؤكد على التحول في المنظومة الصحية من التركيز على علاج المرض فقط، إلى تحسين جودة حياة الإنسان في مختلف المراحل العمرية، حيث يناقش المؤتمر ثلاث محاور رئيسية من خلال 3 جلسات.

تتمثل في أهمية صحة القلب كركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، والتحديات الصحية المرتبطة بكبار السن وكيفية الحفاظ على قوة وصحة الجسم مع التقدم في العمر، والمحور الثالث مرض السكري  والتحديات المستقبلية له.

وقد أكد المؤتمر أن جودة الحياة هي الهدف النهائي للخدمات الصحية، وأن تحقيقها يتطلب تكامل الجهود بين الأطباء، والمؤسسات الصحية، والمجتمع، مع التركيز على الوقاية، والتشخيص المبكر، وتحسين نمط الحياة.

واختتم المؤتمر بتبادل الدروع، حيث سلم نقيب عام أطباء مصر درع النقابة إلى السيد المحافظ تقديرا لجهود المحافظة في دعم القطاع الصحي، وقدم السيد المحافظ درع المحافظة للسيد نقيب عام أطباء مصر تقديرا لدور النقابة في دعم الأطباء والمنظومة الطبية للوصول إلى رضا المواطن، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين.

كما قدم المحافظ ونقيب عام أطباء مصر درع النقابة لأسرة الفقيد الراحل الدكتور هيثم محيي رشوان الأمين العام الأسبق لنقابة أطباء سوهاج، وذلك تقديرا لدوره البارز ومجهوداته من خلال فترة عمله بالنقابة.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

السودان يشارك في اجتماعات كهرباء شرق إفريقيا

السودان يشارك في اجتماعات كهرباء شرق إفريقيا.. ودعم لاستضافة مصر لمشغل السوق

السفير الرحبي يلتقي شيخ الأزهر الشريف

إشادة عُمانية بدور الأزهر في تصحيح صورة الإسلام وتعزيز التعاون المشترك

وزيرا خارجية البحرين و الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة

وزيرا خارجية البحرين و الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد