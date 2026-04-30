«جودة الحياة».. اللواء طارق راشد ونقيب عام أطباء مصر يفتتحان المؤتمر الأول لنقابة الأطباء بسوهاج|صور

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، مؤتمر نقابة سوهاج الأول، بنادي تجديف الشرطة بمدينة سوهاج.

وذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، وعدد من الأطباء والاستشاريين أعضاء النقابة، ومديرية الصحة، وجامعة سوهاج.

أعرب محافظ سوهاج خلال المؤتمر عن تقديره لنقابة الاطباء بسوهاج والقائمين عليها، والجهد المبذول على أرض الواقع، وحث الأطباء على نقل وتبادل خبراتهم العلمية والعملية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

وأكد حرص المحافظة على دعم المؤتمرات الطبية في شتى التخصصات بهدف ثقل و نقل الخبرات إلى أبناءها الأطباء بما يخدم خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة لصالح المرضى.

وقد بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ورحب نقيب أطباء سوهاج خلال كلمته بالمحافظ والسادة الحضور جميعًا.

واشار إلى أن المؤتمر الأول جاء ليؤكد على التحول في المنظومة الصحية من التركيز على علاج المرض فقط، إلى تحسين جودة حياة الإنسان في مختلف المراحل العمرية، حيث يناقش المؤتمر ثلاث محاور رئيسية من خلال 3 جلسات.

تتمثل في أهمية صحة القلب كركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، والتحديات الصحية المرتبطة بكبار السن وكيفية الحفاظ على قوة وصحة الجسم مع التقدم في العمر، والمحور الثالث مرض السكري والتحديات المستقبلية له.

وقد أكد المؤتمر أن جودة الحياة هي الهدف النهائي للخدمات الصحية، وأن تحقيقها يتطلب تكامل الجهود بين الأطباء، والمؤسسات الصحية، والمجتمع، مع التركيز على الوقاية، والتشخيص المبكر، وتحسين نمط الحياة.

واختتم المؤتمر بتبادل الدروع، حيث سلم نقيب عام أطباء مصر درع النقابة إلى السيد المحافظ تقديرا لجهود المحافظة في دعم القطاع الصحي، وقدم السيد المحافظ درع المحافظة للسيد نقيب عام أطباء مصر تقديرا لدور النقابة في دعم الأطباء والمنظومة الطبية للوصول إلى رضا المواطن، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين.

كما قدم المحافظ ونقيب عام أطباء مصر درع النقابة لأسرة الفقيد الراحل الدكتور هيثم محيي رشوان الأمين العام الأسبق لنقابة أطباء سوهاج، وذلك تقديرا لدوره البارز ومجهوداته من خلال فترة عمله بالنقابة.