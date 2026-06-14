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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع قوي في أسعار الجمبري والسبيط.. والبلطي يبدأ من 75 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الأحد 14 يونيو 2026 تراجعات قوية، حيث تراجع عدد من الأصناف الأكثر استهلاكًا بين المواطنين، على رأسها البلطي والماكريل والجمبري الجامبو، بينما ارتفعت أسعار بعض الأنواع الأخرى مثل فيليه البلطي والجمبري الممتاز والسردين المجمد. 

وسجل البلطي الصغير نحو 75 جنيهًا للكيلو، في حين فقد الجمبري الجامبو قرابة 28 جنيهًا من سعره مقارنة بمستوياته السابقة.

أبرز انخفاضات أسعار الأسماك اليوم

جاء البلطي الصغير في مقدمة الأصناف الأكثر تداولًا بعد تراجعه بنحو 1.15 جنيه ليسجل 75 جنيهًا للكيلو.

البلطي

كما استقر البلطي الممتاز قرب مستوياته السابقة بعد تراجع طفيف بلغ 3 قروش ليسجل 108.75 جنيه للكيلو.

وتراجع الماكريل المجمد بقيمة 7.66 جنيه ليسجل 159.77 جنيه للكيلو.

وانخفض الجمبري الجامبو بنحو 27.59 جنيه ليسجل 627.88 جنيه للكيلو.

الجمبري

كما تراجع الجمبري الصغير بقيمة 1.14 جنيه ليسجل 278.86 جنيه للكيلو.

وسجل قشر البياض انخفاضًا قدره 3.44 جنيه ليبلغ 173.97 جنيه للكيلو.

وتراجع الكابوريا بنحو 4.21 جنيه ليسجل 179.62 جنيه للكيلو.

أما الأصناف الأخرى، فقد انخفض سعر السبيط 21.32 جنيه، والمرجان الممتاز 7.44 جنيه، والبربوني الممتاز 8.67 جنيه، وسمك موسى 26.88 جنيهًا للكيلو.

أبرز الارتفاعات في أسعار الأسماك اليوم

ارتفع فيليه البلطي بنحو 10.23 جنيه ليسجل 183.43 جنيه للكيلو.

كما صعد بلطي أسواني بقيمة 5.33 جنيه ليسجل 101.04 جنيه للكيلو.

وارتفع الجمبري الممتاز بنحو 13.27 جنيه ليسجل 500.57 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر الجمبري الوسط بقيمة 6.07 جنيه ليسجل 393.64 جنيه للكيلو.

وسجل السردين المجمد أكبر زيادة بين الأصناف الشعبية بقيمة 13.15 جنيه ليبلغ 112.97 جنيه للكيلو.

وارتفعت أسعار القاروص والوقار والمرجان الوسط والبربوني المتوسط بنسب متفاوتة خلال تعاملات اليوم.

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