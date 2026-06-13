مفاجآت سوق السمك.. البلطي يتراجع والفيليه والقاروص يقودان موجة الارتفاع

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت أسعار بعض الأصناف الشعبية وعلى رأسها البلطي والبياض الممتاز، في مقابل ارتفاع أسعار أصناف أخرى أبرزها الجمبري وفيليه البلطي والقاروص، وسط متابعة مستمرة من المستهلكين لتحركات أسعار الأسماك باعتبارها من السلع الغذائية الرئيسية على المائدة المصرية.



وسجل سعر البلطي الممتاز نحو 104.72 جنيه للكيلو، متراجعًا بقيمة 4.62 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة، كما انخفض سعر البلطي الصغير بنحو 2.70 جنيه ليسجل 70.47 جنيه للكيلو. وفي المقابل، ارتفع سعر البلطي الأسواني إلى 97.73 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 1.48 جنيه.

وشهد فيليه البلطي واحدة من أكبر الزيادات السعرية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع بنحو 19.07 جنيه ليسجل 188.24 جنيه للكيلو، فيما تراجع سعر البياض الممتاز إلى 159.63 جنيه للكيلو بانخفاض 91 قرشًا، بينما سجل قشر البياض 166.25 جنيه للكيلو بزيادة طفيفة.

كما ارتفعت أسعار الجمبري بمختلف أحجامه، حيث سجل الجمبري الوسط 379.40 جنيه للكيلو بزيادة 17.94 جنيه، فيما بلغ سعر الجمبري الصغير 259.60 جنيه للكيلو بعد ارتفاعه بنحو 2.87 جنيه.

وامتدت الزيادات إلى عدد من الأصناف الأخرى، منها الماكريل المجمد والسردين المجمد والقاروص الذي ارتفع بنحو 22.46 جنيه ليسجل 293 جنيهًا للكيلو.

وتعكس تحركات الأسعار الحالية استمرار التباين في سوق الأسماك بين الأصناف الشعبية والأنواع الأعلى سعرًا، في ظل تغيرات العرض والطلب وتفاوت الكميات المطروحة بالأسواق، ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلكين.