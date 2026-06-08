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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البلطي يبدأ من 73 جنيهًا للكيلو .. وانخفاض أكثر من 20 نوعًا من الأسماك بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 موجة تراجعات واسعة شملت أكثر من 20 صنفًا داخل الأسواق، تصدرها سمك موسى بعد انخفاضه 32.09 جنيه للكيلو، كما تراجعت أسعار الجمبري الجامبو بقيمة 11.66 جنيه، والفيليه بنحو 8.87 جنيه، والبربوني الممتاز 5.15 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار الماكريل والسردين وبعض الأصناف الأخرى زيادات محدودة خلال التعاملات.

أسعار كيلو البلطي اليوم
 

يعد البلطي من أكثر أنواع الأسماك استهلاكًا وانتشارًا في السوق المصرية، وشهدت أسعاره تراجعًا خلال تعاملات اليوم، حيث بدأ سعر البلطي الصغير من 73.28 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 3.98 جنيه، 

البلطي

فيما سجل البلطي الأسواني 96.25 جنيه متراجعًا 2.57 جنيه، 

بينما بلغ سعر البلطي الممتاز 109.19 جنيه للكيلو بانخفاض 2.08 جنيه.

كما تراجع سعر فيليه البلطي ليسجل 168.92 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 8.87 جنيه، وهو من أكبر التراجعات بين الأصناف الأكثر تداولًا.

أسعار البياض اليوم

وشهدت أسعار البياض تراجعًا محدودًا، حيث بلغ سعر البياض الممتاز 160.53 جنيه للكيلو منخفضًا 0.61 جنيه، 

بينما سجل قشر البياض 167.39 جنيه للكيلو بعد تراجع قدره 1.46 جنيه.

البلطي

أسعار الجمبري اليوم

وعلى مستوى المأكولات البحرية، تراجعت أسعار معظم أصناف الجمبري، حيث سجل الجمبري الجامبو 622.17 جنيه للكيلو بعد انخفاض 11.66 جنيه، 

فيما بلغ سعر الجمبري الوسط 363.04 جنيه متراجعًا 4.96 جنيه، 

وسجل الجمبري الصغير 256.61 جنيه بانخفاض 7.27 جنيه.

في المقابل ارتفع الجمبري الممتاز إلى 472.86 جنيه للكيلو بزيادة 3.15 جنيه.

أسعار البربوني والأنواع البحرية

سجل البربوني الممتاز 216.40 جنيه للكيلو منخفضًا 5.15 جنيه

وبلغ سعر البربوني المتوسط 170.68 جنيه للكيلو بزيادة 4.01 جنيه

وسجل المرجان الممتاز 186.18 جنيه للكيلو متراجعًا 8.05 جنيه

كما بلغ سعر المرجان الوسط 150.54 جنيه للكيلو بانخفاض 16.17 جنيه

وسجل القاروص 270 جنيهًا للكيلو بزيادة 4.83 جنيه

وبلغ سعر الوقار 283.68 جنيه للكيلو متراجعًا 17.67 جنيه

الأسماك

أسعار الأسماك الأخرى

سجل الماكريل المجمد 165.18 جنيه للكيلو بزيادة 4.33 جنيه

وبلغ سعر السردين المجمد 116.36 جنيه للكيلو مرتفعًا 14.36 جنيه ليسجل أكبر زيادة سعرية اليوم

وسجل سمك موسى 268.72 جنيه للكيلو منخفضًا 32.09 جنيه ليسجل أكبر تراجع بالأسواق

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 114 جنيهًا للكيلو متراجعًا 16.31 جنيه

وسجل المكرونة السويسي 126.44 جنيه للكيلو بانخفاض 2.64 جنيه

كما بلغ سعر الشعور 196.15 جنيه للكيلو متراجعًا 19.85 جنيه

وسجل السبيط 335 جنيهًا للكيلو منخفضًا 5.12 جنيه

وبلغ سعر الكابوريا 170.73 جنيه للكيلو بتراجع 4.39 جنيه

وسجل سمك القرش 108.60 جنيه للكيلو منخفضًا 6.40 جنيه

فيما بلغ سعر الحدادي 91.25 جنيه للكيلو متراجعًا 3.75 جنيه

وسجل الثعابين 325 جنيهًا للكيلو بانخفاض 31 جنيهًا.

سعر كيلو البلطي اليوم أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو الجمبري اليوم سعر فيليه البلطي أسعار السمك اليوم سعر كيلو قشر البياض السردين

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