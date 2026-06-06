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انخفاضات تتجاوز 150 جنيهًا.. تراجع غير مسبوق في أسعار الأسماك بالسوق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاضات تتجاوز 150 جنيهًا.. تراجع غير مسبوق في أسعار الأسماك بالسوق

الأسماك
الأسماك
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف، وسط انخفاضات قوية في بعض الأنواع تجاوزت 100 جنيه للكيلو، خاصة في أسماك الثعابين والسبيط، مقابل تحركات متباينة في بعض الأصناف الأخرى.
 

البلطي يتحرك
 

سجلت أسعار البلطي تباينًا واضحًا، حيث بلغ سعر البلطي الممتاز نحو 107.97 جنيه للكيلو بزيادة 9.25 جنيه، فيما سجل البلطي الصغير 70.79 جنيه للكيلو بارتفاع 1.9 جنيه، بينما بلغ البلطي الأسواني 101.2 جنيه بزيادة 1.38 جنيه، في حين سجل فيليه البلطي 180.27 جنيه للكيلو متراجعًا بنحو 25.68 جنيه.
 

تراجع الجمبري
 

وفي سوق الجمبري، شهدت الأسعار انخفاضات واضحة، حيث سجل الجمبري الوسط 372.73 جنيه للكيلو بتراجع 78.25 جنيه، بينما بلغ الجمبري الممتاز 483.64 جنيه بانخفاض 71.55 جنيه، وسجل الجمبري الصغير 267.09 جنيه بتراجع 35.79 جنيه، فيما بلغ الجمبري الجامبو 613.67 جنيه منخفضًا 28.01 جنيه.
 

انخفاضات قياسية
 

وجاءت أبرز التراجعات من نصيب أسماك الثعابين التي سجلت 317.43 جنيه للكيلو بانخفاض كبير بلغ 155.73 جنيه، تلتها السبيط عند 332.67 جنيه بتراجع 107.97 جنيه، ثم سمك موسى الذي سجل 274 جنيهًا بانخفاض 73.48 جنيه.

كما انخفضت أسعار القشر بياض إلى 162.5 جنيه، والبربوني الممتاز إلى 207.13 جنيه، والكابوريا إلى 161.25 جنيه، والمكرونة السويسي إلى 125.64 جنيه للكيلو.
 

ارتفاعات محدودة
 

في المقابل، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات طفيفة، حيث ارتفع السردين المجمد إلى 121 جنيهًا، والبياض الممتاز إلى 163.4 جنيه، والوقار إلى 297.14 جنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الشعور والمرجان والماكريل المجمد بنسب متفاوتة.
 

حركة متباينة
 

وتعكس هذه التحركات حالة من التباين داخل سوق الأسماك بين تراجعات قوية في الأصناف البحرية وزيادات محدودة في بعض الأنواع، مع استمرار تصدر البلطي للمشهد باعتباره الأكثر استهلاكًا والأقل سعرًا لدى المواطنين.

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