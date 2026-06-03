قبل الشراء.. انخفاضات قوية في أسعار الأسماك تتجاوز 100 جنيه.. والبلطي يبدأ من 70 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 تراجعاً ملحوظًا بين عدد من الأصناف، حيث تصدرت أسعار الجمبري قائمة التراجعات، بينما واصل البلطي بمختلف أنواعه الحفاظ على مستوياته السعرية، ليظل من أكثر الأصناف إقبالًا لدى المستهلكين.

سعر كيلو السمك البلطي



وسجل البلطي الممتاز نحو 107.97 جنيه للكيلو بزيادة 9.25 جنيه مقارنة بالفترة السابقة،

فيما بلغ سعر البلطي الصغير 70.79 جنيه للكيلو بعد ارتفاعه بنحو 1.9 جنيه،

بينما سجل البلطي الأسواني 101.2 جنيه للكيلو بزيادة 1.38 جنيه.

كما بلغ سعر فيليه البلطي 180.27 جنيه للكيلو رغم تراجعه بنحو 25.68 جنيه.

سعر الجمبري اليوم



وفي سوق الجمبري، سجل الجمبري الوسط 372.73 جنيه للكيلو بعد تراجع قدره 78.25 جنيه،

فيما بلغ سعر الجمبري الممتاز 483.64 جنيه للكيلو منخفضًا بنحو 71.55 جنيه.

كما سجل الجمبري الصغير 267.09 جنيه للكيلو بعد تراجع 35.79 جنيه،

بينما بلغ سعر الجمبري الجامبو 613.67 جنيه للكيلو منخفضًا بقيمة 28.01 جنيه.

تراجع أكثر من 100 جنيه



وجاءت أبرز التراجعات في أسعار الأسماك اليوم من نصيب الثعابين التي سجلت 317.43 جنيه للكيلو بعد انخفاض كبير بلغ 155.73 جنيه،

يليها السبيط عند 332.67 جنيه للكيلو بتراجع 107.97 جنيه،

ثم سمك موسى الذي سجل 274 جنيهًا للكيلو منخفضًا بقيمة 73.48 جنيه.

كما تراجع سعر القشر بياض إلى 162.5 جنيه للكيلو بانخفاض 31.04 جنيه، والبربوني الممتاز إلى 207.13 جنيه للكيلو بتراجع 27.83 جنيه،

والكابوريا إلى 161.25 جنيه للكيلو منخفضة 24.34 جنيه، فيما سجل المكرونة السويسي 125.64 جنيه للكيلو بعد انخفاض 7.88 جنيه.



ارتفاع طفيف

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف ارتفاعات متفاوتة، حيث ارتفع سعر السردين المجمد إلى 121 جنيهًا للكيلو بزيادة 23.69 جنيه، وسجل البياض الممتاز 163.4 جنيه للكيلو مرتفعًا بنحو 15.36 جنيه،

كما ارتفع سعر الوقار إلى 297.14 جنيه للكيلو بزيادة 13.75 جنيه.

وسجل سمك الشعور 216.84 جنيه للكيلو بزيادة 13.51 جنيه، فيما بلغ سعر المرجان الوسط 150 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاعه 13.55 جنيه،

وارتفع المرجان الممتاز إلى 180.43 جنيه للكيلو بزيادة 5.59 جنيه،

كما سجل الماكريل المجمد 171.23 جنيه للكيلو مرتفعًا بنحو 19.38 جنيه.

وتواصل أسعار البلطي بمختلف أنواعه تصدر المشهد داخل الأسواق باعتبارها الأقل سعرًا والأكثر طلبًا بين المستهلكين، بينما تركزت أكبر التراجعات في أسعار الجمبري وعدد من أصناف الأسماك البحرية.