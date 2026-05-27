أسعار الأسماك اليوم أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع الجمبري وتراجع البلطي

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 حالة من التباين داخل الأسواق المصرية، حيث ارتفعت أسعار الجمبري والسبيط والكابوريا، بينما تراجعت أسعار البلطي والماكريل وعدد من الأنواع البحرية الأخرى، وسط متابعة واسعة من المواطنين لحركة أسعار السمك اليوم خلال موسم العيد.

وتعد أسعار الأسماك في مصر من أبرز المؤشرات التي تشهد اهتمامًا خلال الأعياد، مع زيادة الطلب على المأكولات البحرية وتنوع المعروض داخل الأسواق.

أسعار البلطي والماكريل والسردين اليوم

سجلت الأسماك الشعبية تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، وجاءت الأسعار كالتالي:

البلطي الممتاز: 103.53 جنيه للكيلو، بتراجع 0.82%

البلطي الصغير: 69.94 جنيه للكيلو، بانخفاض 5%

بلطي أسواني: 100.89 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.2%

فيليه بلطي: 191.67 جنيه للكيلو، بزيادة 2.39%

الماكريل المجمد: 156.81 جنيه للكيلو، متراجعًا 5.23%

السردين المجمد: 119.07 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.53%

ويظل سعر السمك البلطي اليوم الأكثر متابعة بين المستهلكين باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

أسعار الجمبري والسبيط والكابوريا أول أيام العيد

شهدت المأكولات البحرية الفاخرة ارتفاعات ملحوظة في الأسعار.

وسجلت:

جمبري جامبو: 651.34 جنيه للكيلو، بزيادة 2.42%

الجمبري الممتاز: 512.53 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.08%

الجمبري الوسط: 401.62 جنيه للكيلو، بزيادة 9.6%

الجمبري الصغير: 280.54 جنيه للكيلو، بارتفاع 11%

السبيط: 390.87 جنيه للكيلو، بزيادة 5.87%

الكابوريا: 175.44 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.9%

الثعابين: 395.61 جنيه للكيلو، بزيادة 4.22%

ويعكس ارتفاع الجمبري والسبيط زيادة الطلب على الأصناف البحرية الأعلى سعرًا خلال العطلات والمناسبات.

أسعار القاروص والوقار والموسى

تراجعت أسعار عدد من الأسماك البحرية مقارنة بالفترات السابقة.

وجاءت الأسعار:

القاروص: 263.71 جنيه للكيلو، بتراجع 9.07%

الوقار: 287.59 جنيه للكيلو، بانخفاض 12.32%

سمك موسى: 299.1 جنيه للكيلو، متراجعًا 11.21%

الشعور: 200 جنيه للكيلو، بانخفاض 9.09%

المرجان الممتاز: 184.5 جنيه للكيلو، بتراجع 7.87%

المرجان الوسط: 146.59 جنيه للكيلو، بانخفاض 11.16%

بياض ممتاز: 162.87 جنيه للكيلو، بتراجع طفيف 0.51%

قشر البياض: 179.13 جنيه للكيلو، بزيادة 4.5%

أسعار البربوني والمكرونة والأنواع الأخرى

سجلت بعض الأنواع الأخرى استقرارًا نسبيًا مع تراجع محدود.

وجاءت الأسعار:

البربوني الممتاز: 224.64 جنيه للكيلو، بتراجع 2.59%

البربوني المتوسط: 178.17 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.8%

مكرونة خليجي: 121.46 جنيه للكيلو، متراجعة 10.26%

مكرونة سويسي: 132.46 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.07%

القرش: 112.37 جنيه للكيلو، بتراجع 13.89%

الحدادي: 94.06 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.17%

الموزة: 125.47 جنيه للكيلو، بزيادة 4.94%

وتشير تحركات أسعار الأسماك اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى 2026 إلى استمرار التفاوت بين الأصناف الشعبية والبحرية، مع ارتفاعات واضحة في الجمبري والمأكولات البحرية، مقابل تراجعات في بعض الأنواع التقليدية.

