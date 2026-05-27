وزير الري: توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال إجازة عيد الأضحى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن العاملين بالوزارة يتواجدون في مواقعهم بنظام النوبتجيات على مدار الساعة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان توفير الاحتياجات المائية ووصول المياه لكافة المنتفعين، مع تنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة مناسيب وتصرفات المصارف، والتشغيل والمتابعة الدورية لمحطات الرفع للاطمئنان على جاهزيتها الفنية، والتعامل الفوري مع أي طواري.

وقال وزير الري - في بيان اليوم - إنه يتم التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يضمن استقرار المناسيب أمام وخلف محطات الرفع، وتأمين احتياجات مياه الشرب، والحفاظ على استقرار الشبكة المائية خلال فترة العيد.

وأشار الدكتور سويلم إلى استمرار انعقاد غرف العمليات والمتابعة المركزية على مدار الساعة، لرصد أي متغيرات في مناسيب أو تصرفات المياه، وسرعة التعامل معها، بما يحقق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.