وزارة الداخلية تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وجهت وزارة الداخلية التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك في رسالة عبر صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأشاد المواطنون عبر الصفحة بأداء وزارة الداخلية على مختلف المحاور، معربين عن سعادتهم بسرعة التحرك في فحص البلاغات المختلفة، عبر الصفحة.

وكانت وزارة الداخلية قد رفعت مستوى الجاهزية والاستعداد إلى الدرجة القصوى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لتأمين احتفالات المواطنين على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة تستهدف تحقيق الانتشار الواسع للقوات وتوفير مظلة أمنية متكاملة تضمن للمواطنين الاحتفال في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية لضمان سلامة المواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات.