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إبراهيم حسن: «ميسي» لاعب مستفز وهو السبب في طرد سعفان الصغير.. واستقبال الرئيس أكبر مكافأة للمنتخب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: «ميسي» لاعب مستفز وهو السبب في طرد سعفان الصغير.. واستقبال الرئيس أكبر مكافأة للمنتخب

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب حظي بدعم جماهيري كبير طوال مشواره في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تمثل حافزًا قويًا للجهاز الفني واللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وأوضح، خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، أن الجماهير المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لعبت أيضًا دورًا مهمًا في رفع الروح المعنوية للفريق، مؤكدًا أن الجميع شعر بحجم المساندة التي أحاطت بالمنتخب طوال البطولة.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب يمثل شرفًا كبيرًا لجميع أفراد الفريق، مؤكدًا أن هذا التكريم يُعد أكبر مكافأة حصلوا عليها بعد المشاركة في المونديال.

وأضاف أن هذه اللحظة ستظل خالدة في ذاكرة جميع أفراد البعثة، معربًا عن تقديره للرئيس على متابعته المستمرة للمنتخب، ومؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين سيواصلون العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأشاد مدير المنتخب بالدور الذي يقوم به حسام حسن، مؤكدًا أن هناك انسجامًا كبيرًا بينهما في العمل، وأن كل طرف يُكمل الآخر داخل الجهاز الفني.

وأوضح أن حسام حسن يمتلك صبرًا كبيرًا في تجهيز اللاعبين، ويحرص على شرح جميع التفاصيل الفنية قبل كل مباراة، كما يدرس المنافسين بدقة ويعمل على إعداد الفريق بالشكل الأمثل، وهو ما انعكس على أداء المنتخب خلال البطولة.

وكشف إبراهيم حسن عن كواليس المشادة التي شهدتها مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، موضحًا أن حسام حسن كان يتجنب ذكر اسم ليونيل ميسي خلال المحاضرات الفنية، وكان يكتفي بالإشارة إليه بـ**"اللاعب رقم 10"**، بهدف إزالة أي رهبة لدى اللاعبين قبل اللقاء.

وأضاف أن المشادة التي وقعت عقب الهدف الثالث جاءت بسبب ما وصفه باستفزازات من جانب لاعبي المنتخب الأرجنتيني، مؤكدًا أن ليونيل ميسي توجه إلى مقاعد بدلاء منتخب مصر في تصرف أثار غضب الجهاز الفني، فيما حصل سعفان الصغير على بطاقة حمراء على خلفية الأحداث التي أعقبت تلك الواقعة.

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