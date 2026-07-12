أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع أعمال تطوير موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة.. وتتابع أعمال رصف وتوسعة شارع حي طريق الداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تطوير موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة

تفقّدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة، والذي يجري تجهيزه بموقع موقف المروة السابق، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمنظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

حيثُ اطلعت المحافظ على سير الأعمال الجارية بالموقع ومعدلات التنفيذ الحالية التي تشمل تجهيز ساحات الانتظار والمظلات ومرافق وخدمات المسافرين بالاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة، بما يضيف مرفق خدمي حضاري، ويدعم توجه المحافظة للارتقاء بمنظومة النقل وتطوير كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المقررة خلال شهر أغسطس المقبل، واستغلال مقر الموقف الحالي بالسبط بعد انتهاء أعمال التطوير والنقل كمركز لخدمات السيارات؛ لخدمة المواطنين والسائقين بنطاق المنطقة وحُسْن استغلال المقر.

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف وتوسعة شارع حي طريق الداخلة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال توسعة شارع حي طريق الداخلة أمام مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بمدينة الخارجة،وإنشاء منطقة انتظار للسيارات والدراجات، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

واطلعت المحافظ على معدلات التنفيذ الجارية، والتي تشمل تركيب الإنترلوك بعرض (5) أمتار وبطول (125) مترًا بمحاذاة الطريق؛ لإنشاء منطقة انتظار سيارات تسهم في تنظيم وتيسير الحركة المرورية، وتعظيم الاستفادة من الفراغات الجانبية للطريق وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة، موجهةً بالتوسع في تنفيذ هذه النماذج بالمناطق ذات الكثافات المرورية خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لخطة قطاع الطرق بالمركز هذا العام والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، شددت مجدي على تكويد كافة الأشجار المنزرعة بطرق حي 25 يناير ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة القمامة وتحسين البيئة بالحي.

استعدادًا لدخوله الخدمة وبدء الدراسة

محافظ الوادي الجديد تتفقد مقر المعهد الفني للتمريض

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مقر المعهد الفني للتمريض التابع لفرع جامعة الأزهر بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، للوقوف على جاهزية المقر الذي تم تخصيصه من المحافظة للجامعة ودعم فرشه وتأثيثه؛ تمهيداً لدخول الخدمة وبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، و الدكتور عادل عبده عميد فرع كلية البنات والبنين الأزهرية.

حيث وجهت بتشكيل لجنة فنية من هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة الحالة الإنشائية للمبنى (مديرية الشباب والرياضة سابقًا) والوقوف على مدى جاهزيته، وبحث أوجه الدعم اللازم، للانتهاء من كافة الاحتياجات اللوجستية قبل بداية العام الدراسي، مثمنةً دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في التوسع في مجالات التعليم الجامعي الأزهري؛ على طلاب المحافظة وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وفي سياق متصل، تفقدت مجدى مقر المحكمة السابق بحي الزهور، لدراسة لدإعادة تأهيل المبنى واستغلاله في إنشاء مدرسة للتمريض، موجهةً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحوكمة وهيئة الأبنية التعليمية والشؤون القانونية، لإجراء تقييم شامل للمبنى وحصر حالته الراهنة.