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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس لاكتشاف المواهب: «الكشافون المتجردون» أساس بناء جيل جديد للكرة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي
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ثمّن عدد من أعضاء مجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة، مؤكدين أن هذه الرؤية تمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة كرة القدم المصرية، وترسيخ معايير العدالة والشفافية في اختيار اللاعبين، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

أكد محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة تمثل رسالة مهمة لتطوير منظومة اكتشاف اللاعبين، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح سلطان في تصريحات خاصة أن الكرة المصرية تمتلك ثروة حقيقية من اللاعبين الموهوبين، إلا أن الوصول إليهم يتطلب منظومة تعتمد على الخبرة والشفافية والموضوعية، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تميزًا وفقًا لقدراتها الفنية، وليس لأي اعتبارات أخرى.

الاستثمار في اكتشاف المواهب

وأضاف أن الاستثمار في اكتشاف المواهب منذ الصغر يعد من أهم عوامل نجاح المنتخبات الوطنية، خاصة أن بناء لاعب متميز يحتاج إلى سنوات من الإعداد والتأهيل، وهو ما يجعل دور الكشافين عنصرًا أساسيًا في مستقبل الكرة المصرية.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الدولة للمواهب الشابة والجهاز الفني يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الرياضة في صناعة الأبطال، ورفع اسم مصر في البطولات الدولية، فضلًا عن دورها في احتواء طاقات الشباب وتوجيهها نحو التميز والإبداع.

وأكد أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب تعاونًا بين وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم، والأندية، ومراكز الشباب، من أجل بناء منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب، بما يحقق تطلعات الجماهير المصرية التي أصبحت تنتظر المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة؛ تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تطوير منظومة كرة القدم المصرية، والاعتماد على معايير عادلة وشفافة في اختيار اللاعبين القادرين على تمثيل مصر خلال السنوات المقبلة.

وقال العطار في تصريحات خاصة، إن مصر تمتلك قاعدة عريضة من المواهب الرياضية في مختلف المحافظات والقرى والمراكز، إلا أن هذه المواهب تحتاج إلى منظومة احترافية تضمن الوصول إليها واكتشافها في الوقت المناسب، بعيدًا عن أي اعتبارات غير فنية، وهو ما أكد عليه الرئيس عندما شدد على أهمية وجود كشافين يتمتعون بالكفاءة والحيادية والنزاهة.

اكتشاف اللاعبين في المراحل السنية المبكرة 

وأضاف أن اكتشاف اللاعبين في المراحل السنية المبكرة؛ يمثل حجر الأساس في بناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن منح الفرصة للمواهب الحقيقية يسهم في تحقيق العدالة بين جميع الشباب الراغبين في إثبات قدراتهم داخل الملاعب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على استعداد الدولة لدعم الكفاءات والجهاز الفني للمنتخب الأول يعكس اهتمام القيادة السياسية بالرياضة باعتبارها أحد أدوات بناء الإنسان، وتعزيز الانتماء الوطني، وإبراز صورة مصر المشرفة في المحافل الرياضية.

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