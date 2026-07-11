برلماني: تكريم الرئيس السيسي لأبطال المنتخب رسالة تقدير لكل من يرفع اسم مصر

أكد النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني عقب مشاركتها وتحقيقها إنجازًا كبيرًا في بطولة كأس العالم، يعكس حجم الدعم الذي توليه القيادة السياسية لكل من يرفع اسم مصر عاليًا، ولكل من يسعى إلى إسعاد الشعب المصري وتحقيق الإنجازات التي تعزز مكانة الدولة.

وقال الجهمي، في بيان له، إن الرسائل التي حملها تكريم الرئيس السيسي لأبطال المنتخب الوطني تؤكد حرص الدولة على ترسيخ ثقافة تقدير المجتهدين والمتميزين، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء أجيال قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات، وليس في المجال الرياضي فقط.

تكريم منتخب مصر

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن احتفاء الدولة بالأبطال يمثل حافزًا كبيرًا للشباب لمواصلة العمل والاجتهاد، ويؤكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم النماذج المشرفة التي ترفع راية مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التقدير يدفع الرياضيين إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات جديدة تليق باسم مصر.

وأوضح الجهمي أن الاستقبال الكريم الذي حظيت به بعثة المنتخب يعكس اهتمام الدولة بالرياضة باعتبارها إحدى أدوات بناء الإنسان، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، مؤكدًا أن الإنجازات الرياضية أصبحت من أهم عناصر القوة الناعمة التي تعكس صورة مصر الحديثة أمام العالم.

وأشار النائب أحمد فاروق الجهمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على دعم قطاعي الشباب والرياضة، انطلاقًا من إيمانه بدورهما في بناء الإنسان المصري وصناعة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، فضلًا عن إسهام الرياضة في إدخال البهجة إلى قلوب المصريين وتعزيز روح الفخر والانتماء الوطني.

التفاف الجماهير المصرية حول المنتخب الوطني

وأكد الجهمي أن مشاهد التفاف الجماهير المصرية حول المنتخب الوطني، والاستقبال الحافل للجهازين الفني والإداري واللاعبين في مطار العلمين، ورفع الأعلام المصرية وترديد الأغاني الوطنية، عكست حجم الانتماء الذي يحمله الشعب المصري لوطنه، ورسخت صورة التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة في مختلف المناسبات الوطنية.

وأضاف أن هذه المشاهد تؤكد أن الرياضة أصبحت أحد أهم عوامل توحيد المصريين، وأن نجاح المنتخب لا يمثل إنجازًا رياضيًا فحسب، بل يعد مصدرًا للفخر الوطني يعزز روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة، ويؤكد أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف وطنهم وقيادتهم في أوقات التحديات، كما يحتفلون بإنجازاته في أوقات النجاح، وهو ما يعكس قوة الجبهة الداخلية ووعي الشعب المصري وحرصه الدائم على رفع اسم مصر في جميع المحافل الإقليمية والدولية.