شهدت مواجهة إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، لحظة إنسانية مميزة قبل صافرة البداية، بعدما ظهر الشاب القطري غانم المفتاح على أرضية ملعب ميامي لتقديم كرة المباراة وسط ترحيب كبير من الجماهير الحاضرة.

وجاءت مشاركة غانم المفتاح في مراسم انطلاق اللقاء لتضيف لمسة خاصة إلى واحدة من أبرز مواجهات البطولة، التي تجمع منتخبين يتنافسان على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت الأنظار تتجه إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب إنجلترا، بقيادة مهاجمه وقائده هاري كين، ومنتخب النرويج الذي يقوده هدافه إيرلينج هالاند، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا ضمن سباق الوصول إلى المربع الذهبي.

وقبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو المنتخبين دقيقة صمت حدادًا على وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا جايدن آدامز، قبل أن يتسلم الحكم كرة اللقاء من غانم المفتاح في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا داخل الملعب وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعد غانم المفتاح من أبرز الشخصيات الملهمة في العالم العربي، وسبق أن خطف الأنظار عالميًا خلال افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، ليواصل حضوره في المحافل الرياضية الكبرى برسائل تعكس قيم الإرادة والاندماج والإنسانية.