خبير تحكيمي يكشف عن مكاسب منتخب مصر من كأس العالم 2026.. وهذه توقعاته

أكد الكابتن ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن مشاركة المنتخب المصري في نسخة مونديال 2026 خاصة مباراة مصر والأرجنتين ستغير أشياء كثيرة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر كسبت احترام العالم كله، قائلًا: "بسبب هذه البطولة كسبنا احترام العالم كله، بالإضافة إلى أنني أتوقع تغيير قوانين ولوائح، خاصة بعد تعاطف العالم مع مصر في مباراتها مع الأرجنتين، وقد تتعدل لوائح حالات تنقية الفار وتوقيت التدخل من عدمه".



وتابع، خلال لقاء عبر برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "كسبنا مكاسب كثيرة جدًا، أكثر بكثير مما لو كنا فزنا على منتخب الأرجنتين".

من جانبه، التقط أطراف الحديث محسن صالح، نجم الكرة المصرية السابق، مؤكدًا أن مكاسب المنتخب الوطني كبيرة بعد مشاركته في كأس العالم 2026، قائلًا: "المنتخب المصري بات مطلبًا لكل المنتخبات العالمية للعب معه والمشاركة معه في كل الدورات الودية، فضلًا عن رفع تصنيفه".