صحف إيطالية تسلط الضوء على الاستقبال الجماهيري للمنتخب المصري

سلطت الصحف الإيطالية الشهيرة الضوء على الاستقبال الحافل الذي حظيت به بعثة المنتخب المصري لكرة القدم لدى عودتها إلى البلاد، عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026.

وعنونت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية الشهيرة تقريرها قائلة: "يا له من احتفال رائع بعودة المنتخب الوطني يا مصر!".

ونقلت الصحيفة الرياضية الإيطالية تصريحات النجم محمد صلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحدث فيها عن حماس الشعب المصري لاستقبال المنتخب الوطني، الذي كان قريبًا جدًا من إقصاء المنتخب الأرجنتيني.

من جانبها، أبرزت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" احتشاد آلاف المشجعين للترحيب بالمنتخب المصري لكرة القدم العائد إلى الوطن عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم، مشيرة إلى تجمع حشد غفير في مطار العلمين، حاملين صور النجم محمد صلاح ولافتات تشيد بإنجازات الفريق، وسط هتافات ترحب بعودة اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة اليومية أنه من المقرر أن يلتقي اللاعبون بالرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت، الذي أعرب عن شكره للمنتخب في بيان على أدائهم المشرف وتحقيقهم إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية.

بدورها، أبرزت صحيفة "سولي 24 أوري" عنوان: "استقبال الأبطال للاعبين المصريين العائدين من كأس العالم"، مشيرة إلى الحشود الغفيرة التي احتشدت لاستقبال المنتخب المصري لكرة القدم لدى عودته إلى مدينة العلمين بعد مشاركته التاريخية في البطولة التي أقيمت بالولايات المتحدة.