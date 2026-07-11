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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عروض بالمليارات..مستقبل محمد صلاح وإمام عاشور يشعل سوق الانتقالات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 بعد الأداء المميز الذي قدمه لاعبو منتخب مصر في كأس العالم 2026، تصاعدت التكهنات حول مستقبل عدد من نجوم الفراعنة، وعلى رأسهم محمد صلاح وإمام عاشور، في ظل اهتمام أندية كبرى من أوروبا والسعودية والولايات المتحدة بالحصول على خدماتهما.

 وكشف الناقد الرياضي إسلام محمد عن تفاصيل جديدة بشأن العروض المقدمة للاعبين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد تغييرات كبيرة في مسيرتهما الاحترافية.

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن منتخب مصر حظي باستقبال جماهيري استثنائي عقب مشاركته في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس تقدير الجماهير لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال البطولة.

وأوضح أن الإنجاز الذي حققه المنتخب يؤكد نجاح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لافتًا إلى أن الدعم الذي حظي به المنتخب من القيادة السياسية والجماهير كان أحد العوامل المهمة في الوصول إلى هذا المستوى.

وفيما يتعلق بمستقبل إمام عاشور، كشف إسلام محمد أن لاعب الأهلي تلقى عدة عروض احترافية من الدوريين السعودي والأمريكي، من بينها اهتمام من ناديي الاتحاد والهلال، إلى جانب متابعة من شركات تسويق أوروبية ومسؤولين من أندية أمريكية.

وأضاف أن نسبة رحيل إمام عاشور عن الأهلي خلال الفترة المقبلة أصبحت كبيرة، في ظل العروض المالية الضخمة، مؤكدًا أن إدارة النادي لن تمانع رحيله حال وصول عرض يتناسب مع قيمة اللاعب ويحقق مصلحة جميع الأطراف.

أما بشأن محمد صلاح، فأشار إلى أن قائد منتخب مصر تلقى هو الآخر عروضًا من الدوريين السعودي والأمريكي، إلا أن اللاعب يفضل مواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية، خاصة أنه لا يزال قادرًا على المنافسة في أعلى المستويات.

وأضاف أن هناك اهتمامًا من أندية إنجليزية بالحصول على خدمات صلاح، من بينها أستون فيلا، مع احتمالية تجدد المفاوضات مع ليفربول، إلى جانب اهتمام تشيلسي بالتعاقد معه.

واختتم إسلام محمد تصريحاته بالتأكيد على أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل محمد صلاح وإمام عاشور، في ظل كثرة العروض الخارجية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيعتمد على المشروع الرياضي المناسب لكل لاعب، بما يضمن استمرار مسيرتهما بأفضل صورة.

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