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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

20 مليون دولار استثمارات صينية جديدة.. مجمع صناعي ذكي لتطوير صناعة السيارات في مصر.. ونواب: سيوفر العملة الصعبة للبلد

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
معتز الخصوصي
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اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة والتصدير للخارج

نائب يشيد ببحث إنشاء مجمع صناعي ذكي لتطوير صناعة السيارات في مصر

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لزيادة الصادرات
 

أشاد عدد من النواب ببحث وزير الصناعة لإنشاء مجمع صناعي ذكي لتطوير صناعة السيارات في مصر ، وأكدوا إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث وزير الصناعة لإنشاء مجمع صناعي ذكي لتطوير صناعة السيارات في مصر.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، برئاسة الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة الشركة، خطة الشركة لإقامة مجمع صناعي متطور في مصر لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
 

مجمع صناعي
 

واستعرض اللقاء خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع الذكي، لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات تشمل تجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير الأنظمة البرمجية الصناعية الذكية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية لتخطيط وتصميم المصانع.

أولوية استراتيجية
 

وأكد وزير الصناعة أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل إحدى أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف الانتقال من مراحل تجميع السيارات إلى التصنيع الفعلي، وتعميق المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
 

مركز إقليمي
 

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، إلى جانب الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التصنيع المتقدم، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
 

نقل التكنولوجيا
 

وأشار الوزير إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الإنتاجية، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المحلية، وتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الهندسة الصناعية، والتصنيع الذكي، والتحول الرقمي، باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة.
 

مزايا تنافسية
 

ولفت إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، وشبكة اتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن توافر الكفاءات الهندسية والفنية المؤهلة.
 

شراكة طويلة
 

من جانبها، أكدت الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري، وإقامة شراكة طويلة الأجل تقوم على نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتأهيل الكوادر الهندسية المحلية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير حلول صناعية متقدمة تدعم مستقبل الصناعة المصرية.

النواب وزير الصناعة مجمع صناعي ذكي تطوير صناعة السيارات العملة الصعبة

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