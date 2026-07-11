حماة الوطن: تكريم الرئيس للمنتخب المصري يجسد تقدير لمن يرفع اسم مصر عالميًا

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب المصري عقب إنجازه التاريخي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتكريم النماذج المشرفة التي ترفع اسم الوطن في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يعزز قيم الوفاء والتقدير لدى المجتمع.

تكريم منتخب مصر

وقال إن القيادة السياسية تؤكد دائمًا أن النجاح يستحق الاحتفاء، وأن تكريم أبطال المنتخب يرسخ مفهوم أن الدولة تقف خلف كل من يحقق إنجازًا باسم مصر، سواء في الرياضة أو في أي مجال آخر، وهو ما يمثل حافزًا كبيرًا لمختلف فئات الشباب.

وأضاف أن المنتخب المصري قدم نموذجًا في الالتزام والروح القتالية والإصرار، واستطاع أن يكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة تخطيط وعمل وجهد كبير من الجميع.

تكريم المنتخب المصري

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحرص باستمرار على دعم قطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الاستثمار في الإنسان المصري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم صالح تصريحاته مؤكدًا أن تكريم المنتخب يمثل رسالة وطنية تؤكد أن مصر تحتفي بالمتميزين، وأن كل إنجاز يتحقق باسم الوطن يحظى بالتقدير والرعاية من القيادة السياسية، وهو ما يعزز روح الانتماء والفخر لدى المصريين.