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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«نمنا مقهورين».. لميس الحديدي: ظلم تحكيمي.. لكن منتخب مصر أصبح قصة العالم

لميس الحديدي
لميس الحديدي
رحمة سمير
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علّقت الإعلامية  لميس الحديدي على مشاعر المصريين عقب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، قائلة: "يوم الثلاثاء نمنا مقهورين، ولم تكن هناك كلمة تعبّر عن مشاعرنا، وربما لا تزال الغصة في قلوبنا، وإحساسنا بالظلم التحكيمي موجودًا، لكننا كسبنا. أصبح لدينا منتخب، وأصبحت لدينا قصة، أي قصة؟ قصة هزّت العالم، وقد تكشف عن الكثير بعد ذلك."


وتابعت، خلال تقديم برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار: "العالم كله يتحدث عن المنتخب المصري الآن. كنت في فرنسا خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولم ألتقِ عربيًا أو أجنبيًا إلا وكان يتحدث عن المنتخب. كنا قلقين من فكرة التمثيل المشرف، لكن هذا انتهى، فقد أصبح لدينا قصة، وأصبحنا رقمًا صعبًا، ليس فقط إفريقيًا، بل دوليًا."

وأضافت: "خروج منتخب مصر لم يكن خروجًا صامتًا، ولم يمر دون أثر. هناك منتخبات خرجت من البطولة ولم يلتفت إليها أحد، لكن مصر خرجت، فيما كانت صحف العالم ومحللوه يتحدثون عنها."

وأكدت الحديدي أن المنتخب المصري وحّد العالم العربي، وأعاد القوة الناعمة المصرية في أقوى صورها، كما أعاد الفرحة إلى أطفال وأهالي غزة عندما رفع العلم المصري، فبكوا تأثرًا بالمشهد.

وعرضت خلال البرنامج مقاطع مصورة وصورًا لأهالي غزة وهم يتابعون مباريات المنتخب المصري بالدموع، قائلة: "هذه الصورة تحمل ألف معنى. عندما رفع حسام العلم، وربما دفعنا ثمن ذلك، فإن صور أهالي غزة وأطفالها وهم يتابعون المنتخب هزّت العالم، وأعادت الفرحة إلى من يعيشون تحت الركام، كما كشفت حجم الانحياز للاعب الأهم في العالم."

واختتمت تصريحاتها قائلة: "قد نقضي سنوات طويلة نحاول أن نعلّم أبناءنا الوطنية والانتماء، لكن خمس مباريات فقط كانت كفيلة بأن تجعل شابًا كان يخطط للسفر وترك البلد يقول: لن أسافر، فقد أصبحت أحب بلدي."

لميس الحديدي الماتش قصة منتخب مشاعر الغصة

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