قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاسل كاري أون .. تحرك عاجل من التموين لتنفيذ تكليفات الرئيس لخفض أعباء المعيشة
بسبب الأهلي .. المصري يغلق الباب أمام رحيل دغموم
بكيت .. سماح زيدان تروي لـ"صدى البلد" كواليس أشهر صورة في كأس العالم 2026
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
رسالة حزينة من باكيتا لجماهير البرازيل بعد وداع المونديال
عمرو أديب : أغرب واقعة في تاريخ الكرة.. تدخل رئاسي لإلغاء طرد لاعب أمريكي
فرصة جديدة للمدخرين .. بنك مصر يطرح شهادة بعائد ثابت 17.85%
لدينا هدف كبير في كأس العالم.. حسام حسن: ميسي أسطورة.. لكن منتخب مصر لا يهاب أحد
غدا .. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير
حسام حسن: اللاعبون جاهزون لمواجهة الأرجنتين.. واعتدنا التعامل مع ضغط المباريات
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الحارة والرطبة حتى هذا الموعد
تراجع بقوة .. آخر تحديث لسعر الذهب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: لازم ناكل النجيلة قدام الأرجنتين في المونديال

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الشارع المصري يعيش حالة من الترقب للقاء التاريخي بين منتخب مصر الوطني والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم في نسخته الأخيرة.


وتابعت، عبر برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، قائلة: "المصريين في حالة ترقب وانتظار، وأنا متخيلة الشوارع إزاي هتبقى فاضية، وإزاي هتبقى قاعدة قدام الشاشات، وكل المصريين، وإحنا شعب دمه خفيف، بيفكروا في خطة إيقاف "ميسي"، يحطوا معاه ثلاثة يراقبوه."


وأضافت مازحة: "مش بس كده، الشعب المصري قاعد في حالة ترقب، وبيحسد، كمان، ويقولوا يمكن يخرج بإصابة،  مش كده، هيلعب، هيلعب، إحنا عارفين إننا هنلاعب حامل اللقب."


وأكملت: "القلق والقر على ميسي  ده تعبير عن القلق من ميسي، وهو هداف المونديال، مع هالاند، الي عامل زي العمارة أو البرج، كان رهيب امبارح، وبيعمل تكنيكس خارج السياق الفيزيائي  
وأتمت: "مباراة صعبة؛ لأننا هنلاقي بطل كأس العالم في النسخة الفائتة، لكن إحنا عملنا إنجازًا مهمًا، على الأقل انتقلنا من مرحلة التمثيل المشرف، واللي اتعودنا عليها لفترة، للانتقال لدور الـ16، واللي كان المفروض يبقى دور الـ8 في النسخ السابقة، وهو إنجاز غير مسبوق."


وأضافت: "لكن لازم يكون فيه طموح وهدف وحلم، لو نزلنا الملعب وإحنا خايفين ومرعوبين، أو نزلنا وإحنا بنقول ليس بالإمكان أفضل مما كان، النتيجة هتكون معروفة، لكن أن يكون لدينا طموح وأمل وجهد وهدف، ونلعب مباراة حلوة ترضي بها الجماهير، وترضي بها نفسك، وتقول أنا بلعب قدام ميسي وحامل اللقب، لازم ناكل النجيلة حتى نحقق ما يمكن تحقيقه، ولنا أسوة في كاب فيردي، هذا الفريق الجديد أدى أداءً رائعًا أمام الارجنتين  ، هل ممكن نروح دور الثمانية؟ مش ممكن بالمجهود؟" ممكن طبعا

منتخب مصر اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر الفراعنة المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

المزيد