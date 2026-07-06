لميس الحديدي: لازم ناكل النجيلة قدام الأرجنتين في المونديال

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الشارع المصري يعيش حالة من الترقب للقاء التاريخي بين منتخب مصر الوطني والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم في نسخته الأخيرة.



وتابعت، عبر برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، قائلة: "المصريين في حالة ترقب وانتظار، وأنا متخيلة الشوارع إزاي هتبقى فاضية، وإزاي هتبقى قاعدة قدام الشاشات، وكل المصريين، وإحنا شعب دمه خفيف، بيفكروا في خطة إيقاف "ميسي"، يحطوا معاه ثلاثة يراقبوه."



وأضافت مازحة: "مش بس كده، الشعب المصري قاعد في حالة ترقب، وبيحسد، كمان، ويقولوا يمكن يخرج بإصابة، مش كده، هيلعب، هيلعب، إحنا عارفين إننا هنلاعب حامل اللقب."



وأكملت: "القلق والقر على ميسي ده تعبير عن القلق من ميسي، وهو هداف المونديال، مع هالاند، الي عامل زي العمارة أو البرج، كان رهيب امبارح، وبيعمل تكنيكس خارج السياق الفيزيائي

وأتمت: "مباراة صعبة؛ لأننا هنلاقي بطل كأس العالم في النسخة الفائتة، لكن إحنا عملنا إنجازًا مهمًا، على الأقل انتقلنا من مرحلة التمثيل المشرف، واللي اتعودنا عليها لفترة، للانتقال لدور الـ16، واللي كان المفروض يبقى دور الـ8 في النسخ السابقة، وهو إنجاز غير مسبوق."



وأضافت: "لكن لازم يكون فيه طموح وهدف وحلم، لو نزلنا الملعب وإحنا خايفين ومرعوبين، أو نزلنا وإحنا بنقول ليس بالإمكان أفضل مما كان، النتيجة هتكون معروفة، لكن أن يكون لدينا طموح وأمل وجهد وهدف، ونلعب مباراة حلوة ترضي بها الجماهير، وترضي بها نفسك، وتقول أنا بلعب قدام ميسي وحامل اللقب، لازم ناكل النجيلة حتى نحقق ما يمكن تحقيقه، ولنا أسوة في كاب فيردي، هذا الفريق الجديد أدى أداءً رائعًا أمام الارجنتين ، هل ممكن نروح دور الثمانية؟ مش ممكن بالمجهود؟" ممكن طبعا