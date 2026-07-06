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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زكي عبد الفتاح : إغلاق مفاتيح لعب الأرجنتين واللعب دون ضغوط جواز مرور فوز منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن مواجهة منتخب الأرجنتين تتطلب تركيزًا كبيرًا، في ظل قوة المنافس باعتباره بطل العالم، مشددًا على ضرورة التعامل مع المباراة بذكاء تكتيكي.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن منتخب مصر مطالب بتقسيم المباراة إلى مراحل، مع التركيز على إغلاق مفاتيح لعب المنتخب الأرجنتيني، وفي مقدمتها النجم ليونيل ميسي، للحد من خطورته وتأثيره على مجريات اللقاء.

وأضاف أن المنتخب المصري يجب أن يعتمد على الضغط المتقدم لإرباك لاعبي الأرجنتين، مع استغلال الفرص التي تتاح أمامه وتحويلها إلى أهداف، مؤكدًا أن الفاعلية الهجومية ستكون عنصرًا حاسمًا في المباراة.

تمنح الفراعنة أفضلية أمام المنتخب الأرجنتيني

وتابع أن هناك أهمية خوض منتخب مصر اللقاء دون ضغوط، مع التركيز على الجانب النفسي، باعتباره أحد العوامل التي قد تمنح الفراعنة أفضلية أمام المنتخب الأرجنتيني.

زكي عبد الفتاح منتخب مصر منتخب الأرجنتين بطل العالم المباراة

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