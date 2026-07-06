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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: جئت إلى دمشق لتأكيد التزام فرنسا بدعم سيادة سوريا

ماكرون
ماكرون
أ ش أ

 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أنه جاء إلى دمشق؛ للتعبير عن التزام بلاده تجاه الشعب السوري، ودعم سيادة سوريا ووحدتها في إطار تنوعها.

وقال ماكرون- عبر حسابه على منصة “إكس”- فور وصوله إلى العاصمة السورية-: “جئت لأعرب عن التزام فرنسا تجاه الشعب السوري.. من أجل سوريا ذات سيادة، موحدة في تنوعها، وتعيش في سلام مع جيرانها.. فلنفتح معاً صفحة جديدة من الاستقرار والسلام”.

وفي السياق ذاته.. صرح مصدر في الرئاسة الفرنسية، بأن زيارة ماكرون تهدف إلى إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي مع سوريا، مشيراً إلى أن عدداً من المستثمرين ومديري الشركات الكبرى يرافقون الرئيس الفرنسي خلال الزيارة.

وأضاف المصدر، أن الزيارة تحمل رسالة تقدير لشجاعة الشعب السوري وتضحياته، ودعوة إلى بناء سوريا “حرة وتعددية”، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية ضبط الحدو

ماكرون التزام الشعب السوري ودعم سيادة سوريا

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