1.3 مليار جنيه ميزانية فريق الكرة.. كواليس تحقيقات الزمالك بسبب كثرة القضايا والغرامات المالية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك بدأت التحقيق بشكل رسمي، في المذكرة القانونية التي قدمها أحمد سليمان عضو المجلس، في ظل كثرة عدد القضايا من لاعبين ومدربين أجانب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: حمزة عبدالوهاب مدير شئون اللاعبين السابق تم التحقيق معه، حول أسباب الغرامات الكثيرة وتعدد القضايا، وكان رد ببساطة أنهم كانوا يطالبون المجلس بالحصول على الأموال لتسديد المستحقات، وكان المجلس يؤكد عدم وجود أي أموال. وأن الأمور كانت خارج إرادة إدارة الكرة السابقة، رغم أنهم كانوا يعملون على إقناع اللاعبين بتأجيل مطالبهم.

وأضاف: وجهة نظر المجلس، أنهم قاموا بتخصيص ميزانية لفريق الكرة، في الوقت الذي تقول بعض المصادر أن الميزانية وصلت لمليار و300 مليون.

وزاد: من المنتظر أن يقوم الزمالك باستدعاء جون إدوارد المدير الرياضي السابق وعبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات السابق، للتحقيق في هذه الازمة.