امطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

تعرضت بعض مناطق الإسكندرية قبل ظهر اليوم الاثنين لأمطار خفيفة، ولم تتأثر حركة سير المشاه والسيارات، واستمرت الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة.

من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إيهاب صلاح إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.