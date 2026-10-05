الشبكة العربية لمراكز البحث العلمي.. أحمد جبر يكشف أهدافها ودورها في مواجهة التحديات

أكد الدكتور أحمد جبر، نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشؤون العلمية والبحثية، أن تدشين الشبكة العربية لمراكز البحث العلمي يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهود المراكز البحثية في العالم العربي، وتعزيز التعاون المشترك بينها، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعارف وتحقيق التكامل في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وأوضح أحمد جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدول العربية تواجه عددًا من التحديات والمشكلات المتشابهة، وهو ما يجعل التعاون البحثي بينها ضرورة للاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة في كل دولة.

البحث العلمي مفتاح مواجهة التحديات العربية

وأشار نائب رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن العديد من الملفات التي تمثل تحديًا أمام العالم العربي ترتبط بصورة مباشرة بالبحث العلمي، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والأمن المائي والصحة، مؤكدًا أن النهوض بالبحث العلمي يمكن أن يسهم في الوصول إلى حلول عملية لهذه الملفات.

وأضاف أن تشابه التحديات بين الدول العربية يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بدلًا من العمل بصورة منفردة، بما يحقق استفادة أكبر من الخبرات المتراكمة داخل المراكز البحثية العربية.

التكامل العربي يدعم اقتصاد المعرفة

وأكد أحمد جبر أن العالم يتجه بصورة متسارعة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الدول العربية بحاجة إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود البحثية من أجل مواكبة هذا الاتجاه.

وأوضح أن الشبكة العربية لمراكز البحث العلمي تستهدف جمع المراكز البحثية في إطار أكثر تكاملًا، بحيث يعمل كل مركز في مجال تخصصه بالتعاون مع المراكز الأخرى، بما يساعد على تنفيذ الابتكارات وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع.

كما أشار إلى أن التعاون بين المراكز العربية يمكن أن يسهم في تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا بين الدول، والاستفادة من التجارب الناجحة بدلًا من إعادة تنفيذ الأبحاث والتجارب نفسها في أكثر من دولة.

منصة تجمع المراكز البحثية العربية

وأوضح نائب رئيس المركز القومي للبحوث أن الشبكة الجديدة تختلف في طبيعة دورها عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي يمثل مظلة أوسع تضم كيانات وروابط علمية متخصصة وشراكات مختلفة.

ولفت إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى وجود منصة تجمع المراكز البحثية العربية المتخصصة في إطار واحد، بما يسمح بتعزيز التواصل المباشر بينها وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تحديد المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا بحثيًا مشتركًا.

تحويل الأبحاث إلى مشروعات تطبيقية

وأكد أحمد جبر أن أحد الأهداف الأساسية للشبكة يتمثل في تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى مشروعات وتطبيقات عملية يمكن أن تستفيد منها الدول العربية.

وأوضح أن نقل الخبرات والتطبيقات البحثية بين الدول يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة عندما تكون هناك تجارب ناجحة يمكن تطبيقها أو تطويرها بما يتناسب مع احتياجات دول عربية أخرى.

وضرب مثالًا بالبحوث والتطبيقات المصرية في مجال الزراعات الصحراوية، مشيرًا إلى إمكانية نقل هذه الخبرات والمعارف إلى دول عربية أخرى، بما يساعد على تحقيق قيمة مضافة والاستفادة من نتائج البحث العلمي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

تشابه الأزمات يفرض التعاون البحثي

وأشار نائب رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن التقارب في طبيعة المشكلات التي تواجه الدول العربية يجعل تبادل المعرفة والبحوث التطبيقية بينها أمرًا ضروريًا، خصوصًا في الملفات التي تحتاج إلى حلول علمية وتكنولوجية.

وأكد أن التعاون العربي في البحث العلمي لا يقتصر على تبادل المعلومات، وإنما يستهدف الوصول إلى تطبيقات عملية يمكنها التعامل مع التحديات القائمة، وتحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى حلول يستفيد منها المواطن والاقتصاد.

جلسات مشتركة لتحديد الأولويات

وكشف أحمد جبر أن المؤتمر يشهد في يومه الثاني جلسات مشتركة تجمع المراكز البحثية العربية وفقًا للتخصصات والمحاور المختلفة.

وأوضح أن هذه الجلسات تعتمد على الحوار والعصف الذهني بين المشاركين، بهدف الوصول إلى مجموعة من التوصيات وتحديد أولويات العمل البحثي العربي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الوصول إلى أولويات واضحة يمثل أحد الأهداف الرئيسية من إنشاء الشبكة، بحيث لا يتوقف التعاون عند حدود اللقاءات والمؤتمرات، وإنما يتحول إلى مشروعات وأعمال بحثية مشتركة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات البحث

وفي سياق متصل، أكد أحمد جبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز المحاور التي تحظى باهتمام مجتمع البحث العلمي، خاصة مع اتساع نطاق تطبيقاته في العديد من المجالات.

وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في مجالات مثل الزراعة والصحة والتغيرات المناخية، من خلال تطوير أساليب جديدة للتعامل مع التحديات وتحسين كفاءة الحلول البحثية.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في اكتشاف الأدوية يمثل أحد النماذج المهمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن إحدى جلسات المؤتمر ناقشت دور هذه التطبيقات في تسهيل عدد من الخطوات المرتبطة بتسجيل الأدوية.

توصيات جديدة لدعم البحث العلمي العربي

وأكد نائب رئيس المركز القومي للبحوث أن المؤتمر يستهدف الخروج بتوصيات في عدد من المحاور والمجالات، على أن يبدأ مجتمع البحث العلمي العربي في العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن نجاح الشبكة العربية لمراكز البحث العلمي يعتمد على قدرتها على تحويل التعاون بين المراكز من مجرد تبادل للخبرات إلى شراكات بحثية وتطبيقات ومشروعات مشتركة، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات والاستفادة من إمكاناتها العلمية.