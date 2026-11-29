اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً للبرنامج المُعد للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس ٢٠٢٨، بما في ذلك موقف الاعتمادات المالية المُخصصة لبرنامج إعداد وتأهيل المنتخبات القومية للدورة الأولمبية.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الفترة الحالية تشهد وضع العديد من الخطط والبرامج من قبل اللجنة الأولمبية لوضع أفضل نظم للاعبين والاتحادات الرياضية المصرية، بالتوازي مع توسيع شراكات الرعاية والاستثمار مع القطاع الخاص لدعم الأبطال الأولمبيين والبارالمبيين، منوهاً كذلك بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧ المُؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن وزير الشباب والرياضة استعرض، في هذا الصدد، عدداً من المشروعات القومية التي أطلقتها الوزارة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في مختلف البطولات القارية والدولية، بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهاً إلى مشروع "مسار، من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال" والذي يهدف لبناء منظومة مستدامة لتبني وحماية المواهب الرياضية وتأمين مستقبل اللاعبين في مختلف المراحل العمرية والألعاب الفردية والجماعية، وكذلك مشروع "بطل من حديد" لدعم رياضة رفع الأثقال، ومشروع "الموهبة والبطل الأولمبي" المستهدف تطويره ليصبح المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والبارالمبي.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مُقترح الانخراط في شراكة مع احدى الأكاديميات العالمية المتخصصة المملوكة للقطاع الخاص المصري في مجال اكتشاف الموهوبين في كرة القدم وإعداد وتأهيل مديرين فنيين وكوادر تدريبية لصالح منتخبات كرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البرنامج سوف يُركز على اكتشاف اللاعبين الموهوبين وتطوير منظومة التدريب في مصر، وبناء جيل جديد من المدربين الوطنيين القادرين على قيادة مختلف المراحل السنية للمنتخبات وفق أحدث المعايير العالمية.

كما استعرض جوهر نبيل الموقف الراهن لعدد من البرامج والملفات المُرتبطة بقطاع الشباب والرياضة، من ذلك مشروعات الإنشاءات الشبابية التي تمت والجاري تنفيذها، والمشروعات الإنشائية الرياضية، وكذا الخطة المستقبلية للإنشاءات الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات والأنشطة في قطاعات الشباب والرياضية المختلفة.

هذا، وأكد السيد الرئيس ضرورة ربط مشروعات التطوير بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، مُوجهاً باستمرار العمل على تطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الإمكانات اللازمة لإعداد الأبطال، ومُؤكداً كذلك أهمية استمرار العمل على إطلاق مُبادرات تستهدف تمكين الشباب في مختلف المجالات، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، كما شدد الرئيس على ضرورة نشر ثقافة الرياضة وممارستها، خاصة فيما بين الشباب.