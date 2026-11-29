ناشدت وزارة الداخلية، قائدي المركبات بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات رجال المرور وإرشادات السلامة أثناء تكون الشبورة المائية وسقوط الأمطار لتفادي الحوادث وحماية الأرواح، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وتتضمن أبرز الإرشادات المرورية للقيادة الآمنة في الشبورة:

تهدئة السرعة. خفض سرعة السيارة لتتناسب مع مستوى الرؤية (يُوصى بألا تتجاوز 30 كم/ساعة في الشبورة الكثيفة).

الإضاءة المناسبة. إضاءة جميع أنوار السيارة، وتشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام كشافات الشبورة وأنوار الانتظار لتنبيه السائقين الآخرين، وتجنب النور العالي لأنه ينعكس على الضباب ويحجب الرؤية.

مضاعفة مسافة الأمان. ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك لتجنب التصادم المفاجئ.

الالتزام بالحارة المرورية. السير في حارة واحدة، والاسترشاد بالخطوط الأرضية البيضاء، وتجنب تخطي السيارات الأخرى تماماً.

منع تكثف البخار. فتح زجاج السيارة قليلاً للسماح بتهوية المقصورة ومنع تشوش الرؤية من الداخل، مع تشغيل مساحات الزجاج باستمرار.

استخدام آلة التنبيه. إطلاق آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار المركبات المحيطة بوجودك.

التوقف الآمن عند انعدام الرؤية. في حال اشتداد الشبورة وانعدام الرؤية تماماً، يجب تجنيب السيارة خارج نهر الطريق بعيداً عن مسار السيارات وعدم استكمال القيادة حتى تتحسن الرؤية.

الدليل الكامل للسرعات القانونية على محاور القاهرة الرئيسية وطرق السفر

و​مع التوسع الكبير في شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، والانتشار المكثف لكاميرات الرادار الذكية التي ترصد السرعات اللحظية ومتوسط السرعة بين النقاط، باتت معرفة الحدود القصوى للسرعة ضرورة يومية لكل قائد مركبة؛ ليس فقط لتجنب المخالفات المرورية، بل لحماية الأرواح وضمان انسيابية الحركة.

​وتتفاوت السرعات القانونية للسيارات الملاكي بحسب طبيعة كل طريق وموقعه الجغرافي، سواء داخل الكتلة السكنية أو على المحاور الحرة وطرق السفر الرابطة بين القاهرة والمحافظات.

​أولاً: السرعات المقررة داخل شوارع ومحاور القاهرة الكبرى

​تخضع الطرق الداخلية والمحاور الحيوية في القاهرة لضوابط صارمة تراعي الكثافات المرورية والمنحنيات والمناطق السكنية، وتأتي أبرزها على النحو التالي:

​المناطق السكنية المزدحمة والمنحنيات الحادة (40 كم/ساعة): تُطبق هذه السرعة في الشوارع الداخلية المزدحمة، وعند المنحنيات الخطرة مثل منحنيات كوبري 6 أكتوبر في منطقة غمرة.

​نفق الأزهر (50 كم/ساعة): حُددت السرعة القصوى داخله بـ 50 كم/ساعة نظراً لطبيعته الهندسية.

​الشوارع الرئيسية والكباري الداخلية (60 كم/ساعة): تشمل هذه الفئة معظم شوارع القاهرة الرئيسية، وكوبري 6 أكتوبر، وكوبري النزهة، وشارع التسعين الشمالي والجنوبي بالتجمع الخامس، ومحور صفط اللبن، بالإضافة إلى قطاعات من طريق صلاح سالم والأوتوستراد داخل المناطق الحضرية.

​المحاور الداخلية الحديثة (80 كم/ساعة): ارتفعت السرعة القصوى على عدد من المحاور التي جرى تطويرها لتسهيل الحركة، مثل محور جوزيف تيتو، ومحور حسب الله الكفراوي، ومحور شينزو آبي، ومحور كمال عامر، ومحور جيهان السادات، وامتداد محور رمسيس.

​الطريق الدائري ومحور 26 يوليو (90 كم/ساعة): تبلغ السرعة القصوى المقررة على الطريق الدائري بالكامل 90 كم/ساعة، وهي نفس السرعة المطبقة على محور 26 يوليو، ومحور الشهيد، ومحور سعد الشاذلي.