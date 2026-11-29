عقب حادث الوراق و​مع التوسع الكبير في شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، والانتشار المكثف لكاميرات الرادار الذكية التي ترصد السرعات اللحظية ومتوسط السرعة بين النقاط، باتت معرفة الحدود القصوى للسرعة ضرورة يومية لكل قائد مركبة؛ ليس فقط لتجنب المخالفات المرورية، بل لحماية الأرواح وضمان انسيابية الحركة.

​وتتفاوت السرعات القانونية للسيارات الملاكي بحسب طبيعة كل طريق وموقعه الجغرافي، سواء داخل الكتلة السكنية أو على المحاور الحرة وطرق السفر الرابطة بين القاهرة والمحافظات.

​أولاً: السرعات المقررة داخل شوارع ومحاور القاهرة الكبرى

و​تخضع الطرق الداخلية والمحاور الحيوية في القاهرة لضوابط صارمة تراعي الكثافات المرورية والمنحنيات والمناطق السكنية، وتأتي أبرزها على النحو التالي:

​المناطق السكنية المزدحمة والمنحنيات الحادة (40 كم/ساعة): تُطبق هذه السرعة في الشوارع الداخلية المزدحمة، وعند المنحنيات الخطرة مثل منحنيات كوبري 6 أكتوبر في منطقة غمرة.

​نفق الأزهر (50 كم/ساعة): حُددت السرعة القصوى داخله بـ 50 كم/ساعة نظراً لطبيعته الهندسية.

​الشوارع الرئيسية والكباري الداخلية (60 كم/ساعة): تشمل هذه الفئة معظم شوارع القاهرة الرئيسية، وكوبري 6 أكتوبر، وكوبري النزهة، وشارع التسعين الشمالي والجنوبي بالتجمع الخامس، ومحور صفط اللبن، بالإضافة إلى قطاعات من طريق صلاح سالم والأوتوستراد داخل المناطق الحضرية.

​المحاور الداخلية الحديثة (80 كم/ساعة): ارتفعت السرعة القصوى على عدد من المحاور التي جرى تطويرها لتسهيل الحركة، مثل محور جوزيف تيتو، ومحور حسب الله الكفراوي، ومحور شينزو آبي، ومحور كمال عامر، ومحور جيهان السادات، وامتداد محور رمسيس.

​الطريق الدائري ومحور 26 يوليو (90 كم/ساعة): تبلغ السرعة القصوى المقررة على الطريق الدائري بالكامل 90 كم/ساعة، وهي نفس السرعة المطبقة على محور 26 يوليو، ومحور الشهيد، ومحور سعد الشاذلي.

​ثانياً: السرعات على الطرق الدائرية الكبرى وطرق السفر المارة بالقاهرة

​عند الخروج من نطاق القاهرة الكبرى أو استخدام الطرق الدائرية الحرة وطرق السفر الرابطة بالمحافظات، تتغير الحدود المسموح بها للسيارات الملاكي وفقاً لطبيعة كل طريق:

​الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي (120 كم/ساعة): تبلغ السرعة القصوى عليهما 120 كم/ساعة في القطاعات المفتوحة، مع ضرورة الالتزام بتخفيض السرعة إلى 70 كم/ساعة عند مناطق الأنفاق والمنحنيات المحددة باللافتات الإرشادية.

​طرق السفر الصحراوية والحرة (120 كم/ساعة): تشمل طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وطريق شبرا – بنها الحر، ومحور الضبعة وروض الفرج، وطريق القطامية – العين السخنة، وطريق حلوان – الكريمات.

​طريق القاهرة – السويس (100 إلى 120 كم/ساعة): تبلغ السرعة المقررة 100 كم/ساعة في القطاع الممتد من داخل القاهرة حتى الطريق الدائري، ثم ترتفع إلى 120 كم/ساعة في باقي القطاعات المتجهة نحو السويس.

​طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي (90 كم/ساعة): تبلغ السرعة القصوى عليه 90 كم/ساعة، وتنخفض إلى 60 كم/ساعة عند المرور بالكتل السكنية والمناطق المحددة بلافتات مرورية في محافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة.

​طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي (90 إلى 100 كم/ساعة): تتراوح السرعة القانونية المسموحة عليه بين 90 و100 كم/ساعة بحسب القطاع المروري واللافتات التنظيمية المثبتة على الطريق.

​ضوابط قانونية لا غنى عنها لقائدي المركبات

و​يؤكد قانون المرور ولائحته التنفيذية أن السرعات المذكورة تخص السيارات الملاكي، بينما تنخفض السرعة القصوى المسموحة لسيارات نقل الركاب (الأتوبيسات) بمقدار 10 كم/ساعة، وتنخفض أكثر لسيارات النقل الثقيل والمقطورات.

كما تلزم القواعد المرورية السائقين بضرورة الانتباه الدائم للافتات الإرشادية على جانبي الطريق؛ إذ قد تتغير السرعة المقررة مؤقتاً في بعض القطاعات بسبب أعمال التطوير أو التحويلات المرورية أو الظروف الجوية.