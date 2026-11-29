تواصل مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ مبادرة «يوم في حب مصر» شهريًا، بالتعاون مع مديرية التموين، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، أجرى اللواء عبد الرحمن بهاء رئيس مدينة رأس سدر، يرافقه مسؤولو مكتب التموين بالمدينة، جولة ميدانية على منافذ البيع والأسواق المشاركة في المبادرة؛ لمتابعة توافر الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة، فضلًا عن مراجعة جودة المنتجات المعروضة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية . .