شهدت أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أمس، انطلاق ورشة التأليف المسرحي، التي يقدمها المؤلف المسرحي سامح عثمان، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المسرح العربي، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون – فرع الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور إسلام النجدي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وإدارة الفنان فارس هريدي، مدير المهرجان، والفنان محمود حسين، رئيس اتحاد الطلاب، والفنان إسلام شوقي، رائد الاتحاد.

وتناولت الورشة موضوع «تحويل النص المسرحي من الفكرة إلى الفعل»، حيث استعرض المؤلف المسرحي سامح عثمان مراحل تحويل الفكرة إلى حوار، ثم رسم الشخصيات وإضافة أبعادها المختلفة، مرورًا باختيار الممثلين وإجراء البروفات، وصولًا إلى العرض المسرحي النهائي.

ورشة التأليف

وشهدت الورشة مشاركة عدد كبير من الطلاب، في إطار الفعاليات الفنية والتدريبية التي تحرص أكاديمية الفنون على تنظيمها لدعم المواهب الشابة وتنمية قدراتها الإبداعية والمسرحية.

وتحتضن محافظة الإسكندرية فعاليات المهرجان خلال الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر المقبل، ويتضمن البرنامج المصاحب إقامة عدد من الورش الفنية المميزة، إلى جانب تكريم عدد من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في عالم المسرح والفن، فضلًا عن العديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة الفعاليات.