يتيح مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية خدمة إصدار التأشيرة عند الوصول إلكترونيا بما يسهم في تبسيط إجراءات الدخول واختصار الوقت والجهد والحد من التكدس والازدحام بصالات الوصول.

يأتي ذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي ودعم منظومة التحول الرقمي وحرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي هذا السياق تم توفير 33 جهاز للخدمة الذاتية موزعة على مباني الركاب الثلاثة بما يتيح للمسافرين الحصول على التأشيرة من خلال منظومة متكاملة تشمل أجهزة الخدمة الذاتية وفروع البنوك الموجودة بالمطار إلى جانب الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة مع إتاحة سداد الرسوم باستخدام البطاقات البنكية أو الدفع النقدي وفقًا لوسيلة الحصول على الخدمة بما يساعد على تقليل فترات الانتظار وتسريع إنهاء إجراءات الدخول وتوفير تجربة وصول أكثر سهولة ويسر .

وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية شركة ميناء القاهرة الجوي للتحول الرقمي وجهودها المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية بما يواكب المعايير العالمية للمطارات الذكية ويعزز مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة حضارية لجمهورية مصر العربية.

للحصول على التأشيرة إلكترونيًا يرجى زيارة الموقع الرسمي للخدمة: https://visaonarrival.gov.eg/home/landing