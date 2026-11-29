أكد الدكتور مصطفى عبدالكريم، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، أن تصوير المصابين وضحايا الحوادث والانشغال بنشر المقاطع سعياً وراء تحقيق المشاهدات والترند، أمر لا يجوز شرعاً إذا أدى إلى تعطيل إسعاف المتضررين واستمرار معاناتهم، مشدداً على أن حفظ النفس الإنسانية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الواجب الإنساني والشرعي في حالات الحوادث والكوارث هو الإسراع إلى نجدة المصابين وإغاثة المحتاجين، بدلاً من الانشغال بالتصوير، داعياً إلى نشر الوعي بين الشباب والمراهقين وتعزيز ثقافة المسؤولية والتضامن الإنساني.

الكرامة الإنسانية

وشدد على حرمة انتهاك خصوصية الضحايا وتداول صورهم ومقاطع الحوادث، لما يترتب على ذلك من أضرار نفسية ومعنوية لهم ولذويهم، مؤكداً أن صون الكرامة الإنسانية والخصوصية من القيم التي تحرص الشريعة الإسلامية على حفظها.