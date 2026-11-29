كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس جديدة داخل النادي الأهلي خلال فترة تولي المدرب المغربي الحسين عموتة القيادة الفنية للفريق، مشيرًا إلى وجود ملاحظات من بعض اللاعبين بشأن أسلوب التدريبات، وصلت إلى حد التواصل مع إدارة النادي.

الأهلي

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه التقى أكثر من لاعب بالفريق، وكان الحديث المشترك بينهم أن الأوضاع داخل التدريبات مع عموتة لم تكن على المستوى المطلوب، موضحًا أن بعض اللاعبين لم يكونوا راضين عن طبيعة التدريبات خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «قابلت أكتر من لاعب في الأهلي، وكان حديثهم معايا إن الأمور في التدريب مع عموتة مختلفة تمامًا، التدريب مكانش أحسن حاجة بالنسبة للاعيبة، وعندي معلومة إن بعض اللاعيبة اتواصلوا مع الإدارة بخصوص موضوع التدريب».

وشدد زاهر على احترامه للحسين عموتة، مؤكدًا أنه مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية وخبرات تدريبية كبيرة، وأن تقييمه ليس من اختصاصه.

وتأتي تصريحات سيف زاهر في ظل التغييرات الفنية التي شهدها الأهلي مؤخرًا، بعدما قررت إدارة النادي إنهاء مهمة المدرب المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في أول اختبار لسامي قمصان على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، من أجل انطلاقة قوية في دور المجموعات.