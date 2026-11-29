كشفت الإعلامية دينا سليم إن عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ينتظر تحديد موقفه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الإفريقي التونسي.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن اللاعب يترقب مدى استمرار آلام الظهر التي يعاني منها، وفي حالة استمرارها سيخضع لأشعة طبية لتحديد حجم الإصابة والاطمئنان على حالته.

وكان عبد الله السعيد تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، بعدما سقط على ظهره، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للفريق لعلاجه، ليتمكن اللاعب من استكمال المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لخوض مواجهته الأفريقية الثانية أمام مولودية الجزائر يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل خارج الديار في لقاء يمثل اختبارا مهما للفريق الأبيض خاصة أن المنافسة داخل المجموعة الثانية تتطلب جمع أكبر عدد من النقاط سواء على ملعبه أو خارجه.

وعلى مستوى الدوري المصري الممتاز يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي يوم 9 ديسمبر قبل أن يلتقي سموحة يوم 14 من الشهر نفسه، في مواجهتين يسعى خلالهما الفريق لمواصلة حصد النقاط والتقدم في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وتتواصل ارتباطات الزمالك الأفريقية بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز فرصه في التأهل.