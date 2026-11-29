كشفت الإعلامية دينا سليم عن تعرض عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة في العضلة الضامة، خلال مواجهة الفريق أمام الأفريقي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاستبداله أثناء اللقاء.

وأوضحت دينا، في تصريحاتها ببرنامج «ستاد المحور»، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب، إلى جانب حسم موقفه من مرافقة بعثة الزمالك إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، في الجولة المقبلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.