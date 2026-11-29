أشاد الإعلامي أحمد شوبير بما يقدمه نادي الزمالك ولاعبوه وجماهيره خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يحقق ما وصفه بالمعجزة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري الممتاز، ومواصلة نتائجه المميزة بالفوز على الإفريقي، رغم الأزمات المالية التي يعاني منها اللاعبون وتأخر حصولهم على مستحقاتهم.

الزمالك

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج «الناظر» عبر قناة النهار، إن ما يحدث داخل نادي الزمالك وجماهيره أمر استثنائي، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تحقيق مفاجأة كبيرة بالتتويج بلقب الدوري، رغم أن التوقعات قبل انطلاق المنافسة كانت تصب في مصلحة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف أن تفوق الزمالك استمر بالفوز على الإفريقي، معتبرًا أن ما يقدمه الفريق في ظل الظروف الحالية أمر يستحق الإشادة، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير والمساندة المستمرة من جماهير القلعة البيضاء، التي تقدم لوحات مميزة في المدرجات وتدافع عن فريقها في مختلف الظروف.

أحمد شوبير يشيد بلاعبي الزمالك ومعتمد جمال

وأشاد شوبير بلاعبي الزمالك، مؤكدًا أنهم يستحقون التحية والتقدير، بعدما واصلوا التركيز على كرة القدم وتحمل مسؤولياتهم تجاه الفريق، رغم الأزمات المالية التي يمرون بها، والتي وصلت إلى اضطرار بعض اللاعبين لبيع سياراتهم بسبب تأخر مستحقاتهم.

وأكد أن لاعبي الزمالك وجماهيره من أكثر الأطراف التي تستحق الإشادة في المشهد الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعبين يواصلون تقديم المطلوب منهم داخل الملعب، دون السماح للمشكلات التي تحيط بهم بالتأثير على التزامهم تجاه الفريق.

كما وجه شوبير تحية خاصة لمعتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مشيدًا بما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الحالية، ومتسائلًا عن جدوى الحديث المتكرر بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي مساعد، في ظل المستوى الذي يقدمه معتمد جمال.

وقال شوبير إن الزمالك لا يمتلك حاليًا من يقدم ما يقدمه معتمد جمال، متسائلًا عما إذا كان هناك مدرب قادر على تقديم حتى عُشر ما يقدمه المدير الفني الحالي للفريق.

رسالة شوبير لمجلس إدارة الزمالك

واختتم شوبير تصريحاته بتوجيه التهنئة للاعبي الزمالك وجماهيره والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في الحفاظ على صورة النادي خلال الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأضاف أنه لا يوجه التهنئة لمجلس الإدارة، معتبرًا أن اللاعبين هم من حافظوا على ماء وجه المجلس، بعدما واصلوا تحقيق النتائج الإيجابية رغم الأزمات والمشكلات التي يعانون منها.