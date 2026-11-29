قررت أوكرانيا فرض عقوبات على 148 فرداً على الروس وذلك في إطار مرتبط بالصناعات الدفاعية الروسية.

يأتي هذا، بالتزامن مع توجهها إلى فرض قيود على نشر المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالبنى التحتية الحيوية جراء الحرب مع روسيا.

وذكرت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصدر، مرسومين بهذا الشأن، تضمّنا فرض حزمتين من العقوبات شملتا 81 فرداً و67 شركة.

وحسب الوكالة، فإن الحزمة الأولى تضم 44 شخصاً و31 شركة روسية تعمل في مجالات التوريد والدعم اللوجستي وإنتاج المعدات الدقيقة والطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية، ومن بين الشركات المستهدفة “سابسان” و”مافيتك” و”سيجنال”.

أما الحزمة الثانية، فتشمل 37 شخصاً و36 شركة، ومن أبرز الجهات المدرجة فيها شركة “أجريجات”، التي تنتج مكونات للطائرات والمروحيات، بما فيها طائرات “سو-34″، وشركة “روسي” العاملة في مجال أنظمة الطائرات المسيّرة.

كما شملت العقوبات جهات تعمل على تطوير الروبوتات الأرضية، والوحدة العسكرية الروسية المسؤولة عن إدارة موقع “كابوستين يار”.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ومفوض سياسة العقوبات، فلاديسلاف فلاسيوك: “إن هذه الإجراءات تهدف إلى حرمان الشركات الروسية من الوصول إلى المكونات الضرورية لصناعاتها، ومنعها من الاستفادة من الأسواق الدولية”، داعياً الشركاء الدوليين إلى تنسيق إجراءاتهم وتوسيع نطاق العقوبات.

وفي سياق متصل، تعتزم السلطات الأوكرانية تشديد القيود على التغطية الإعلامية للضربات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية، ولا سيما منشآت الطاقة.

وأصدر زيلينسكي أصدر مرسوماً آخر يطلب اتخاذ تدابير عاجلة لتنظيم نشر المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار، وآثار الضربات، وجداول إصلاح المنشآت المتضررة، فضلاً عن إجراءات حمايتها.