دوت انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء، (مساء السبت وفجر الأحد 28–29 نوفمبر 2026)، إثر غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة ومحافظات أخرى.

وأعلن التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية للحوثيين في صعدة واعتراض صاروخ باتجاه الرياض.



وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمالي اليمن، قال إن الحوثيين استخدموها في هجوم على جازان جنوبي المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وجاء بيانه بعد نحو 35 دقيقة من بيان آخر، أعلن فيه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، قال إن الحوثيين استخدموها في اعتداء على جازان، السبت.

وقبل إعلان تدمير المنصة، قال التحالف، في بيان منفصل، إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين. وأضاف أن محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية "سيتم الرد عليها".

وكان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أعلن، السبت، أن قيادة القوات المشتركة نفذت مساءً عملية عسكرية قال إنها دمرت أهدافاً تدعم هجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وقال المالكي إن التحالف سيرد فوراً على أي هجوم يستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية، مؤكداً أن عملياته تُنفذ وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أعلن، في بيانات منفصلة السبت، اعتراض صواريخ باليستية قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه جنوب السعودية، بينها صاروخ كان متجهاً إلى محافظة الشقيق.

وأشار إلى سقوط شظايا الاعتراض دون تسجيل إصابات.

وفي 20 نوفمبر، أعلن التحالف بدء عملية عسكرية ضد أهداف قال إن الحوثيين يستخدمونها في هجمات على المدنيين في اليمن والسعودية. وسبق أن أعلن، في الأول من نوفمبر، تنفيذ عملية مماثلة ضد أهداف قال إنها تدعم قدرات الحوثيين على إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.