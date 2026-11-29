أشاد الإعلامي أحمد عبد الباسط، بما يقدمه لاعبو الزمالك تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدا أن الروح القتالية التي يظهر بها الفريق تمثل أمرا استثنائيا في كرة القدم.

قال أحمد عبد الباسط، خلال تقديمه برنامج «في السنتر» عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الزمالك تحدثوا خلال الأيام الماضية عن الأزمات المالية التي يعانون منها، في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة، مشيرا إلى وجود معلومات لديه بشأن اضطرار بعض اللاعبين إلى بيع سياراتهم واستخدام مترو الأنفاق في تنقلاتهم.

وأضاف أن ما يقدمه اللاعبون داخل الملعب يتناقض مع حجم الأزمات التي يعيشونها، موضحا أن الروح التي يظهرون بها تدفع المتابع للتساؤل عما إذا كانوا يعانون بالفعل من كل هذه الظروف، في إشارة إلى إصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم رغم الصعوبات.

وتابع: «اللي بيعمله لاعيبة الزمالك ومعتمد جمال شيء مش طبيعي في كرة القدم، واللي بيقدموه رغم إنهم ما أخدوش 14 أسبوع من مستحقاتهم دي معجزة، زي الدوري اللي أخدوه الموسم اللي فات من بيراميدز والأهلي اللي معاهم قوة خارقة».

وأشار إلى أن تصدر الزمالك مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الأفريقي التونسي يمثل إنجازا مهما بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدا أن الفريق نجح في تقديم صورة مميزة رغم الأزمات التي تحاصره.

وأشاد عبد الباسط بجماهير الزمالك، معتبرا أنها تقدم نموذجا استثنائيا في مساندة فريقها، ولا تتخلى عنه مهما كانت النتائج أو الظروف، رغم أنها لا تحصل على أي مقابل مادي نظير دعمها للنادي، بل إن كثيرا من المشجعين لا يملكون عضوية الجمعية العمومية التي تتيح لهم دخول مقر النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك وما تقدمه من دعم متواصل، إلى جانب قدرة الفريق على المنافسة رغم الأزمات، يجعلان من النادي ظاهرة تستحق الدراسة، في ظل حالة الارتباط الكبيرة بين الجماهير وفريقها.